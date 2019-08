Sheyla Rojas le responde a Tula Rodríguez tras recibir duras críticas

Luego de ser blanco de críticas por ausentarse en “Divas” de “Esto es guerra”, la conductora Sheyla Rojas decidió pronunciarse en su programa "Estás en todas” para explicar los motivos que la llevaron a no cumplir con sus responsabilidades.

Según señaló la presentadora de televisión, ella no pudo estar junto a sus compañeras de baile porque tuvo un compromiso laboral y personal.

PUEDES VER Tula Rodríguez incómoda con Sheyla Rojas por faltar a ensayos[VIDEO]

“Cuando yo me enteré que íbamos a bailar el día jueves... entro en razón y me doy cuenta que se me cruzan los horarios con un compromiso que tenía planeado y firmado con mucho tiempo atrás. Se me complicó y si por eso tengo que asumir mi responsabilidad, lo voy hacer”, explicó Sheyla Rojas en “Estás en todas”.

“Entiendo que todos tenemos compromisos y cada uno es libre de decidir cuál aceptar y qué hacer. Yo tomé mi decisión y yo no podía cambiar el horario porque tenía programado ese contrato con mucho más tiempo”, agregó.

Sheyla Rojas es criticada por faltar a "Divas”

Tula Rodríguez lanzó una dura crítica a Sheyla Rojas tras abandonar el grupo de baile conformado por Isabel Acebedo y Brenda Carvallo en “Divas”. Las compañeras de la popular la exchica reality se quejaron de su ausencia en los ensayos y de no responder al chat grupal para hacer las coordinaciones.

Pero fue Rodríguez quien no toleró que la conductora de “Estás en todas” se excuse de querer pasar más tiempo con su hijo. “No me parece. Es una falta de respeto porque si hace eso, se está metiendo con mi familia porque yo debería de estar con ellos también”, reclamó.