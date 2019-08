Mon Laferte denuncia censura en YouTube por nuevo video

Mon Laferte es una de las artistas latinoamericanas más reconocidas del momento. La chilena cuenta una legión de fans que han tomado sus canciones como verdaderos himnos. La cantante es reconocida por lanzar nuevo material de manera constante y su último sencillo se llama “Canción de mierda”, pero esta le está generando muchos dolores de cabeza en YouTube ¿sabes por qué?

Como es sabido, YouTube se ha vuelto excesivamente exigente con el contenido que comparten los usuarios y no solo los youtubers padecen con esto, también los artistas que usan esta plataforma para promover su arte. Lo que sucede con el video de Mon Laferte es que la plataforma virtual le ha puesto una serie de restricciones al mismo.

La molestia de Mon Laferte

Muchos se pueden preguntar el por qué de estas restricciones para una artista que es mundialmente conocido y que se encuentra dentro del mercado del consumo masivo. Bueno, para ello es importante saber lo siguiente y la propia Mon Laferte lo explica en una publicación hecha en Instagram.

“Hola, seré breve, YouTube no acepta poner pauta a mi videoclip ‘Canción de Mierda’ ya que tiene ‘sangre’ me pregunto si existe una oficina encargada y ¿son humanos los que ven contenido o es un algoritmo?, realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú, teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc… con pautas millonarias que producen millones de views. Así funciona la industria parece. Me pongo de pie para aplaudir la doble moral”.

Mon Laferte ¿de qué trata su nueva canción?

“Canción de mierda” trata sobre los cambios y el dolor que sufren las mujeres, mes a mes, producto de la menstruación. En el video se puede ver como la sangre menstrual desciende por las piernas de Mon Laferte hasta llegar a sus zapatillas. En un extracto de la canción se puede escuchar “tú que vas a saber si no sangras una vez al mes”.

El video de Mon Laferte está cerca de alcanzar los 2 millones de visualizaciones con, hasta ahora, unos 117 mil pulgares arriba en la plataforma de videos.