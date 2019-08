Conoce a Laura Pergolizzi, LP, la sensación del pop actual [VIDEO]

Con un estilo andrógino, que recuerda a Bod Dylan, la cantante neoyorkina de ascendencia italiana, Laura Pergolizzi, conocida simplemente como LP, ha sabido desarrollar una sólida carrera como compositora por casi 20 años, y aunque lanzó su primer álbum en 2006, fue su tema “Lost On You” –que ya viene sumando 313.151.215 visualizaciones en YouTube- la que le dio el reconocimiento mundial.

Sin embargo, LP no quiere repetirse y sigue desarrollando su estilo.

“Una de las razones por las que hice este álbum, y lo intenté con todas mis fuerzas, fue no seguir el estilo de “Lost On You”. No me gusta escribir la misma canción dos veces”, señaló la cantante, de 38 años, en una entrevista al portal español Los 40, hablando de su último álbum “Heart To Mouth”, lanzado en diciembre de 2018.

Rihanna y Laura Pergolizzi

En su faceta de compositora, LP, destaca su colaboración con la cantante de Barbados en el tema “Cheers (Drink to That)”, del quinto álbum de estudio de Rihanna, Loud, lanzado el 12 de noviembre de 2010.

“Me encanta esa canción ['Cheers']. Esa es una de mis canciones favoritas en el álbum. Te dan ganas de celebrar”, llegó a declarar en aquel entonces Rihanna para MTV News.

Para LP, el tema también resulta especial porque la obligó a salir de su zona de confort y escribir para otros públicos musicales.

“Es algo que estaba un poco fuera de mi estilo. Nunca había escrito para un artista de R&B. Es una canción pop, pero quería hacer canciones para artistas de R&B porque iba a llegar a otras personas”, señaló LP a Los 40.

LP apunta hacía Rosalía

Como compositora para otros artistas, Laura Pergolizzi ha trabajado los temas “Love will keep you up all night”, de The Backstreet Boys; “Beautiful People”, de Christina Aguilera; “Shine Ya Light”, de Rita Ora; “Fingerprint”, de Leona Lewis; y “Pride”, de Cher; por mencionar algunas. Sin embargo, confiesa que es la española Rosalía quien ha captado su atención.

“Me gusta mucho Rosalía ahora mismo. Creo que es muy interesante. Tiene algunos elementos que la convierten en una estrella del Pop y en una artista de verdad. También hay otros artistas indies que me gustan”, declara.

Laura Pergolizzi como icono LGTB

Para LP, un componente importante en la construcción de sus temas son las mujeres, porque para ellas escribe. “Porque es hacia quienes quiero mostrar mis sentimientos”, declaró la cantante quien se confiesa abiertamente lesbiana.

“He podido crecer en un país donde podía ser exactamente lo que quería ser. Para mi ser homosexual es como tener los ojos verdes porque no puedo ser lo que no soy. No es sano ni necesario”, explica la pareja de la cantante Lauren Ruth Ward, con quien a menudo comparte escenario.