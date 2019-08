Jorge Benavides justifica caracterización de Jefferson Farfán tras recibir denuncias por racismo

Jorge Benavides no se quedó callado y respondió a críticas en su contra por su caracterización sobre el futbolista peruano Jefferson Farfán que habrían ofendido a la comunidad afroperuana. El imitador compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram donde presentaba al delantero nacional con exagerada vestimenta.

No es la primera vez que Jorge Benavides caracteriza a Jefferson Farfán. Durante años él lo ha venido imitando, siempre con esa personalidad caricaturizada.

El productor de “El wasap de JB” aseguró al diario Trome que no es su intención ofender a la comunidad afroperuana ni al futbolista peruano, e incluso asegura divertirse con dichas parodias al deportista.

"No me pinto la cara ni me burlo de los afroperuanos, sino que me maquillo y caracterizo para un personaje. Hasta Jefferson Farfán se divierte con la imitación, además, he desterrado los chistes ofensivos", expresó.

Así también, el actor cómico aseguró que detrás de todas esas críticas existe un interés económico de por medio.

“Creo que la gente que me ataca luego pasa a cobrar a algún jefe, aquí hay un interés económico”, apuntó.

Denuncian imitación de Jorge Benavides a Jefferson Farfán

“Alerta contra el Racismo”, una entidad del Ministerio de Cultura, denunció la caracterización de Jorge Benavides hacia Jefferson Farfán argumentando que “refuerza estereotipos y prejuicios racistas, afectando la identidad de la población afrodescendiente”.

“Alerta contra el Racismo” se reficirió a la fotografía publicada en Facebook el pasado 6 de agosto por el actor.

“No es la primera vez que el señor Benavides realiza este tipo de caracterizaciones humillantes. Otros ejemplos son personajes como la ‘Paisana Jacinta’ o el ‘Negro mama’”, señalaron.