Adamari López desata rumores de embarazo con peculiar publicación

La actriz y conductora Adamari López ha generado gran revuelo en redes sociales tras la publicación de unas fotos donde muestra un vientre abultado.

La expareja de Luis Fonsi compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una foto donde lució un largo vestido durante una boda.

“Que rico celebrar un momento maravilloso en la vida de quienes queremos”, escribió en la descripción de la foto, desatando la curiosidad de sus seguidores, quienes especularon sobre un posible embarazo. Además, otros usuarios aplaudieron la decisión de vestir de esa manera, pues, para ellos, Adamari López se ha convertido en referente de las mujeres de talla grande.

Asimismo, en el Instagram “Un nuevo día” de Telemundo, programa que conduce Adamari López, los seguidores de la artista continuaron preguntándose sobre el actual aspecto de la presentadora.

“Seguramente Adamari está embarazada y no lo quiere decir, se le ve una panza muy grande", “Tiene pancita”, " ¿Está embarazada"?, fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios en la red social.

No obstante, algunos cibernautas lanzaron duros comentarios a Adamari López, pues señalaron que si no se pone a dieta no podrá entrar en el vestido de novia. Como se sabe la actriz está pronto a casarse con Toni Costa, con quien lleva más de siete años de relación y tiene una hija en común.

“Cada día más gorda, te ves tan mal al lado de los demás”, “Debes empezar a trabajar para bajar de peso, no puede ser que te vayas a casar y subas cada vez más”, comentarios algunos seguidores.

¿Quién es Adamari López?

Adamari López Torres es una actriz puertorriqueña. Se hizo conocida gracias a la telenovelas mexicanas “Locura de amor” y “Amigas y rivales”.

En 2006 contrajo matrimonio con el cantante Luis Fonsi. Sin embargo, el compromiso terminó en 2010 cuando la artista luchaba contra el cáncer de mama.