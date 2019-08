Tula Rodríguez enfurece con Sheyla Rojas y le da una lección de lo que es ser madre

Tula Rodríguez lanzó una dura crítica a Sheyla Rojas tras abandonar el grupo de baile conformado por Isabel Acebedo y Brenda Carvallo en “Divas”. Las compañeras de la popular la exchica reality se quejaron de su ausencia en los ensayos y de no responder al chat para hacer las coordinaciones.

Pero fue Tula Rodríguez quien no toleró que Sheyla Rojas se excuse de querer pasar tiempo con su hijo, pues no quería no dejarlo con la nana. Para la conductora de “En boca de todos”, ser madre no significa ser irresponsable en el ámbito laboral.

"Que nos ponga la excusa de que somos papas y somos mancos, al contrario, somos más papas para darle de tragar a nuestros hijos. No me parece, es una falta de respeto porque si hace eso, se está metiendo con mi familia por que yo debería de estar con ellos también", reclamó muy exaltada.

“Sheyla ya esta en base tres, no es una niña de quince años que tú le tienes que enseñar que tiene que ser responsable”, arremetió la conductora de América TV.

Luego al finalizar la presentación sin Sheyla Rojas, Tula Rodríguez le envió un fuerte mensaje a la pareja del millonario árabe Fidelio Cavalli.

“Gracias Sheyla por ocasionar todo este desorden en este grupo, quedara en tu conciencia. Hay que respetar a los compañeros, cuando uno quiere hacer algo lo hace con pasión, el compromiso se respeta. En cuanto a Sheyla, decirle que hay muchas chicas que quisieran tener la oportunidad que ella tiene, que no la deje pasar, que es una chica guapa, talentosa, pero estas cosas no le ayudan en su carrera. Que sea muy feliz pero que los compromisos se cumplan”, señaló enfurecida Tula Rodríguez.