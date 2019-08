Noel Gallagher: “Oasis es mi obra, pero se acabó para siempre”

La idiosincrasia vital y musical de Noel Gallagher oscila entre dos principios fundamentales: “No arrepentirse y no deshacerse de nada”, lo cual explica su postura frente a Oasis en cuanto a un pasado del que dice sentirse orgulloso pero que ni remotamente se ha planteado resucitar tras dejar sus filas hace ya 10 años.

“Adoro esa banda, la creé yo, creé ese sonido, fue mi obra. Pero eso se acabó para siempre”, sentencia en una charla con Efe por la publicación de nuevas canciones que poco tienen que ver con lo que los seguidores de su exformación esperan de él: “Estoy listo para que no le gusten a la gente, al menos a un porcentaje importante de fans de Oasis”, dice.

Y ahonda más en el tema: “Yo sigo siendo un amante de la música, tan fascinado por ella como cuando tenía veintitantos. Si tengo una idea para una canción y suena un poco como David Bowie, voy hacia allá y luego intento hacerla mía. Por eso empecé una carrera en solitario y dejé Oasis, porque Oasis dejó de consistir en eso y empezó a tratarse de otra cosa. Nunca me he arrepentido de nada”, afirma.

“Al final de esa gira, (la última que hizo con su Oasis) todo el mundo quería largarse y tomarse las cosas con calma, excepto una persona”, dice sin citar a su hermano, quien rápidamente constituyó el también ya extinto grupo Beady Eye; mientras él se tomó tiempo para montar los High Flying Birds, a los que recientemente se han sumado sus excompañeros “y amigos” en Oasis: Gem Archer y Chris Sharrock.

“Es un proyecto en solitario o, al menos, no es una democracia. Estuve en una banda veintitantos años y no estoy interesado en estar en otra nunca más”, subraya. Deslenguado, pero cargado de humor, achaca los cambios a su evolución normal como persona. “La música tiene que ver con la testosterona. Por eso cuando veo a músicos ricachones de 50 años con la pose de estar enfadados con el mundo, pienso: ¿por qué cojones estás cabreado? Para mí esa actitud responde a ser condescendiente con la audiencia”, manifestó Gallagher quien en setiembre publicará el segundo EP de su carrera bajo el título bajo el título “This is the Place”. (EFE).