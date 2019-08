La Tigresa del Oriente dispuesta a postular al Congreso como Susy Díaz

La Tigresa del Oriente está dispuesta a postular al Congreso como la exvedette Susy Díaz. Pero ella tendría una mejor estrategia que su compañera para ganar más votos de los peruanos, hacer topless.

Y es que Judith Bustos, la mujer que personifica a la Tigresa del Oriente, reveló que recibió una propuesta en la elección anterior.

“Yo también he recibido propuestas para presentarme al Congreso; no es la primera vez. No me lo han dicho ahora, pero si me lo pide algún partido, como lo hizo Acción Popular en su momento, lo haría”, señaló a OJO.

Según la cantante de “Nuevo amanecer”, no postuló antes por falta de tiempo. “Antes no lo pude hacer porque he tenido mucho trabajo y he estado viajando. Puse en la balanza la postulación o recorrer el Viejo Continente, y prefería lo segundo. Recuerdo que cuando PPK estaba de candidato, su partido me invitó para postular y no quise hacerlo. Ahora que ya sé cómo se maneja la política, podría hacerle competencia a Susy”, comentó Judith Bustos.

Además la Tigresa del Oriente dijo cuál sería su número y en qué parte de su cuerpo se lo imprimiría al estilo de Susy Díaz, a quien le envió un mensaje.

“Me pondría el número “15” en los pechereques, haría un topless. ¡Garritas positivas! Todavía tengo los pechos bien puestos. Que se cuide Susy. Además, estoy delgada. Tengo todo para enseñar”, expresó entre risas.