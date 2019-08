Suzy, Jihyo, Saerom, Yooa y Niki Niwa nominadas a los “Rostros más hermosos del mundo 2019 [FOTOS]

Desde la nominación de Jeon Jung-Kook (Jungkook) de BTS, realizada el pasado 30 de julio, nuevos nombres de artistas asiáticos se han sumado a la lista de "The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of 2019” (Los rostros más hermosos del mundo 2019), que organiza el portal británico TC Candler.

La primera de ellas es la modelo japonesa y estrella de Instagram, Niki Niwa. La influencer de 23 años de edad, adquirió mayor popularidad tras participar reality show japonés de Netflix, Terrace House.

El anuncio de su nominación en la cuenta de Instagram de TC Candler, se realizó el 31 de julio y obtuvo unos tibios 17,875 Me Gusta hasta la fecha; en comparación con otras estrellas asiáticas.

Por otro lado, Yoo A, vocalista y bailarina del grupo Kpop “Oh My Girl”, espera conseguir una mejor posición de la que obtuvo en 2018, donde quedó en el puesto 23. Mientras tanto su nominación –realizada el pasado 2 de agosto- ya obtuvo 54,361 likes en Instagram.

Otra estrella Kpop que ingresa por primera a los nominados de "The 100 Most Beautiful Faces of 2019”, es Saerom, líder y vocalista de la agrupación Fromis 9. A sus 22 años, Saerom también ha desarrollado una carrera como actriz participando en los kdramas “Welcome to Heal Inn” del 2018 y “Ad Genius Lee Tae Baek” del 2013.

Asimismo, TC Candler anunció el pasado 3 de agosto, la nominación de Jihyo de la agrupación femenina Twice, quien recientemente fue objeto de titulares al confirmar su romance con el cantante kpop Kang Daniel.

Finalmente, la última estrella femenina asiática en ser nominada fue Suzy de la agrupación Miss A, quien este año regreso a los doramas con el drama de espionaje “Vagabond” junto al actor Lee Seung Gi.

Por el lado de los varones, se encuentra nominado el rapero y actor surcoreano, ChanYeol, miembro de la banda de chicos EXO.

La estrella kpop de ascendencia china Lucas Wong Yuk-hei, más conocido por el monónimo Lucas, miembro de la agrupación NCT, fue nominado el pasado 4 de agosto, obteniendo hasta la fecha 103,574 Me Gustas en el Instagram de TC Candler.

Otro miembro de EXO nominado a "The 100 Most Handsome Faces of 2019” es Sehun, de 25 años de edad, quien además de rapero y bailarín, destaca como actor con su participación en el dorama “Dear Archimedes” de la cadena TBA.