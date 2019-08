Exbailarina de Jennifer Lopez vive como indigente por su adicción a las drogas [VIDEO]

El programa “El gordo y la flaca” puso al descubierto la triste realidad que vive Suzy Pérez, exbailarina de grandes estrellas de la música como Jennifer Lopez y Puff Daddy.

Según un reportaje presentado en el espacio de Univision, la exbailarina tiene un problema con las drogas y vive como indigente en las calles de Manhattan.

Una reportera de “El gordo y la flaca” no solo presentó su caso en televisión, sino que conversó con ella para saber las razones que la llevaron a perderse en el mundo de las adicciones.

“Cuando mi mamá murió, yo también me perdí", dijo Suzy Pérez al ser consultada por su consumo a las drogas.

En otro momento de la entrevista, la exestrella de los escenarios aprovechó las cámaras de televisión para enviar un mensaje a su hijo. “Jake eres lo mejor que me ha pasado Cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, expresó entre lágrimas.

La exbailarina de Jennifer Lopez también contó sobre las necesidades que vive en la calle y su deseo de conseguir el equilibrio. “Yo vivo en la acera y donde sea, donde paso frío y solo cubierta por una sábana. Yo quisiera dejar las drogas, pero es algo que no puedo porque mi cuerpo está adaptado”, contó.

“Una vez me tiraron de los escalones y casi me matan, a golpes, como cinco hombres y hasta me violaron”, narró Suzy Pérez.

Bailarina de Jennifer Lopez vive como indigente

La misma reportera en presentar el caso en televisión, también se hizo responsable del reencuentro de Suzy Pérez y su hijo

Suzy Pérez se emocionó en ver a su hijo y terminó en el hospital para que pueda rehabilitarse de su adicción a las drogas.