Gian Piero Díaz y Mathías Brivio se pelean por diferencias en Esto es Guerra [VIDEO]

Los conductores de Esto es Guerra, Gian Piero Díaz y Mathías Brivio se enfrascaron en un intenso intercambio de palabras porque no se pusieron de acuerdo en la manera como ambos dirigen el reality de competencia. Todo esto sucedió cuando se llevaba un incidente entre competidores de los guerreros y combatientes.

Todo comienza cuando Said Palao expresó que Mathías Brivio tiene una preferencia por los guerreros, destacando que Gian Piero Díaz no siempre apoyaba a los combatientes, a lo que el exactor destacó que él y su co-conductor tienen personalidades distintas, cosa que no le gustó al otrora periodista, no perdiendo el tiempo para arremeter contra su compañero en la conducción del reality de competencia.

Gianpiero Díaz aclara diferencias

En ese sentido, Gian Piero Díaz hizo una aclaración a Said Palao: “Para comenzar, Mathías y quien te habla somos totalmente distintos, pero hay ciertas cosas que para mí en competencia no voy a aceptar así esté perdiendo 50 a 0, para mí la competencia tiene que ser limpia. No voy a cambiar, ni modificar mi forma de pensar por absolutamente nadie”.

En eso interrumpe Brivio ofuscado: “Pero tampoco me vengan a mi como que yo soy el tramposo, que tú eres el bueno y yo el malo”.

Gian Piero Díaz aclara: “No estoy diciendo eso, digo que somos totalmente distintos en muchas cosas y la manera de manejarnos, no que seas deshonesto, digo que en mi caso hay cosas que pasan dentro del equipo con las que no estoy de acuerdo”.

Ante esto, Mathías Brivio esperó que su compañero de conducción acabara de hablar para dar unas palabras más, pero mucho más calmado: “Me parece injusto, porque de mi parte o del productor te hemos dicho que más pareces participante que conductor, porque te metes tanto a la competencia que quieres que gane tu equipo, que muchas veces han ganado porque has reclamado los puntos”.

Said Palao es suspendido

Luego de esto, Gian Piero Díaz pediría a la producción que reconsideren su decisión de suspender a Said Palao, apelando que este nunca ha sido malcriado en su trato más allá de la intensidad propia de las competencias, pero la producción no dio su brazo torcer y ratificar su decisión de suspender al combatiente.