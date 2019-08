Ramón Valdés y su triste final tras alejarse de “El Chavo del Ocho″

Un 9 de agosto de 1988 partió Ramón Valdés, reconocido en todo el mundo por haber dado vida a Don Ramón en la serie “El Chavo del Ocho″. El mexicano se ganó un espacio en el corazón de miles de personas por su trabajo en la actuación, pero muy poco saben sobre el solitario y triste final que tuvo el popular “Monchito” antes de decir adiós.

Pese a su larga trayectoria en el difícil mundo de la actuación, la vida de Valdés estuvo alejada de una felicidad absoluta. Según un informe de Infobae, el mexicano tuvo 10 hijos con tres mujeres diferentes y debió recurrir varias veces a sus hermanos para llegar al último día del mes.

Los años de abundancia que vivió gracias a su participación en “El Chavo del Ocho” le sirvieron para tener una vida tranquila, pero todo tomó otro rumbo cuando el actor decidió separarse de la serie de Roberto Gómez Bolaños en 1981.

Después de dejar el papel de Don Ramón en “El Chavo del Ocho”, Valdés continuó haciendo películas hasta 1986, pero su adicción al tabaco le causó un cáncer de estómago que le impidió seguir con su carrera.

Alrededor de 1985, Ramón Valdés fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte; sin embargo ya era demasiado tarde: el cáncer había hecho metástasis en su médula espinal. Por ese motivo, médicamente fue desahuciado y recibió solo ciertos cuidados paliativos en los siguientes tres años de su vida.

Aún con el peso de la enfermedad, siguió haciendo giras con su circo, entreteniendo a los niños, quienes sentían apego por él. Perú sería el último país que visitaría fuera de México, pues allí sentiría el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligaría a retornar.

Su tarea con su circo y el programa de comedia “¡Ah, qué Kiko!” quedaría inconclusa debido a ese mal. Todo esto ocurrió en 1987. Su agonía se sentía entre sus más allegados, entre ellos sus compañeros de las series de Chespirito, Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Maria Antonieta de las Nieves.

Después de dos semanas de quedar sedado para evitar el dolor, Ramón Valdés fallece el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad. Su funeral fue igualmente modesto pero recordado, de modo que algunos de sus compañeros se apresuraron en terminar sus giras para poder acompañar a la familia en las exequias correspondientes.

Asimismo algunos de los actores que compartieron escenario con él dieron el pésame a la familia respetuosamente puesto que fue una persona querida debido tanto a su personalidad fuera de cámaras como por sus personajes. Entre quienes dieron el pésame fueron algunos de sus compañeros como Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez y Angelines Fernández. María Antonieta de las Nieves quien no asistió, fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos de vida, ya que se encontraba con su circo en Perú. A pesar de todo, Chespirito no asistió al responso funerario, cosa que, según él, le pesó mucho. Fue sepultado en los Mausoleos el Ángel.

Don Ramón tenía mucho de Ramón Valdés, por la libertad que le había dado Chespirito para desarrollar su personaje y “sin querer queriendo” se convirtió en uno de los personajes más recordados.

Entrevista inédita de Ramón Valdés