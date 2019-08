Mónica Cabrejos sugiere 10 formas de conseguir el máximo placer

La conductora de radio y televisión Mónica Cabrejos no olvidó que hoy se celebra el Día del orgasmo femenino por lo que decidió realizar una curiosa publicación en Instagram, donde hizo una serie de recomendaciones sobre cómo obtener el máximo placer luego de una relación sexual.

La polémica figura del espectáculo hizo una lista de las formas en que una mujer puede llegar al clímax y al lado de su publicación colocó la imagen de una mujer tocando con la mano derecha su parte íntima.

“Un orgasmo es un orgasmo: contigo misma, en pareja, en grupo, frente a tu computadora, fantaseando, con un vibrador, una mano, en la regadera; explosivos, suaves, pequeños, intensos, no hay una sola forma de tener orgasmos”, escribió en Instagram.

Mónica Cabrejos se dirigió a todas las mujeres para aconsejarles que disfruten al máximo cada uno de sus orgasmos, sin buscar que este sea perfecto.

“Un orgasmo es un orgasmo. Deja de buscar el mejor orgasmo o el orgasmo que cambiará tu vida, no existe el orgasmo perfecto, no existe el orgasmo incorrecto. Un orgasmo es un orgasmo. Tu orgasmo es tu orgasmo. Siéntelo, explóralo, respíralo y déjalo ir. No hay dos orgasmos iguales, cada uno es único y especial a su manera. Aprende de tus orgasmos. Como vives tus orgasmos vives tu vida”, añadió.

Finalmente, la presentadora aseguró que el orgasmo puede ser considerado como una “medicina” para el cuerpo femenino.

“¿Qué te están diciendo tus orgasmos? El orgasmo siempre sabe. El orgasmo es medicina. Un orgasmo es un orgasmo. Que nadie te diga cómo debe ser. Tu orgasmo es tu orgasmo. Celebremos juntas el placer dándonos los orgasmos que merecemos. #díadelorgasmofemenino#díadelorgasmo#orgasmosautónomos #placersexual#sexualidadfemenina#placersexpositiva”, finalizó en su post de Instagram.

Recordemos que esta no es la primera vez que Mónica Cabrejos festeja el Día del orgasmo femenino con una polémica publicación, ya que en el 2014 publicó un fragmento de su libro “Ni puta ni santa”.

