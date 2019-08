Coto Hernández revela que video íntimo de Yahaira Plasencia fue grabado por ella misma

Coto Hernández habló sobre el presunto video íntimo de Yahaira Plasencia en una conferencia de prensa. El modelo reapareció junto a Michelle Soifer promocionando un negocio, allí aprovechó para aclarar el polémico tema por el cual está recibiendo insultos en las redes sociales.

Durante la rueda de preguntas, el modelo costarricense fue cuestionado por la existencia de más videos íntimos de la popular ‘Reina del totó’ en su celular robado.

“Había contenido como en cualquier teléfono y no solo de Yahaira, sino de mi vida privada. Todo mundo me señala a mí, todo mundo me dice (que soy el responsable) de las cosas que pasan ahorita. Todo mundo piensa que yo filtré un video o que me estoy prestando para hacerle daño y la verdad es que me da pena porque como le hacen carga montón a mí, se le hacen a ella”, añadió Coto Hernández.

Además confesó que viene recibiendo amenazas. "Ella no tiene culpa de nada. Estaba soltera en su momento y tampoco tiene obligación de decir o no decir si estaba conmigo (...) No sé de dónde vienen las amenazas", expresó.

Coto Hernández también habló sobre un video de una mujer que simularía a Yahaira Plasencia en las redes sociales.

"Me da mucha pena esto del video, porque hasta anduvo circulando un supuesto video de una chica, porque yo vi el video, ya me lo mandaron, una chica que quisieron hacer como si fuera ella, ni su cara se parece, cuando yo la conocí ella no tenía el cabello rubio, ni largo, ella tenía su cabello oscuro y corto, entonces no es ella", reveló.

Sobre el contenido del video que hizo referencia Magaly Medina, Coto Hernández contó que Yahaira Plasencia fue quien lo grabó y se trataría de ambos viendo la televisión.

“Ese vídeo sí fue grabado por ella, era un vídeo normal, estábamos viendo televisión, en el vídeo no se ve absolutamente malo. Ella puede decir lo que quiera, pero era un vídeo normal, de dos personas que tienen un vínculo”, sentenció el costarricense.