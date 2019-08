Cindy Marino abandona escenario de Tony Rosado por fuerte discusión sobre el maltrato a la mujer

Cindy Marino abandonó el escenario de Tony Rosado tras una fuerte discusión en pleno show. La actriz cómica le hizo recordar las acusaciones de maltrato a la mujer y a sus trabajadores, pero el cantante de cumbia reaccionó.

Como se recuerda Tony Rosado fue citado por la fiscalía luego de salir a la luz unas polémicas declaraciones en referencia a la mujer, que en las redes sociales fueron tildadas de apología al feminicidio.

Por ello, el cantante de cumbia cambió el insulto a las mujeres en la letra de su canción a decir ‘distinguida dama’.

Cindy Marino aprovechó su presencia en el escenario y la asistencia del público femenino para preguntarle a Tony Rosado cómo se siente con su nueva actitud en los shows.

Sin embargo, el cumbiambero no quiso responder a la actriz cómica y la acusó de ofenderlo. “Tú has subido a ofenderme o animar al público”, expresó el cantante. Luego cuando la animadora se retiró del escenario sin despedirse de él, dijo: “Ya no subas ya, por favor”

En comunicación con Magaly Medina, la actriz cómica aclaró por qué abandonó el show. “No podía permanecer en un lugar con una persona así, me contrataron por dos horas. Lamentablemente se puso a decir cosas que de ninguna manera le iba a permitir”, reveló Cindy Marino.