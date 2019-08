Escena de Yahaira Plasencia y Coto Hernández es ofrecida como video sexual en WhatsApp, según Magaly Medina

El nombre de Yahaira Plasencia se ha visto en el ojo de la tormenta luego de que se despertara el rumor de que existiría un video íntimo con el bailarín Coto Hernández, a quien ha negado en más de tres oportunidades.

El programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” fue el responsable de dar por cierta la existencia del video íntimo y comprometedor de Yahaira Plasencia y Coto Hernández.

La periodista Magaly Medina puso un alto a los rumores detrás del video de Yahaira Plasencia con el bailarín. Ella se tomó unos largos minutos de su programa para poder dar su opinión, y explicar porqué no va a difundir la grabación, a la cual calificó como tierna.

Incluso, la conductora de televisión Magaly Medina expuso que el momento íntimo de Yahaira Plasencia y Coto Hernández está siendo ofrecido como un video sexual en un chat de WhatsApp. Esta fue la información que deslizó:

“Hay un viral que está circulando en algunos WhatsApp donde ponen una imagen que no pertenece a Coto ni a Yahaira, donde la gente intenta desvirtuar el video. Yo les aseguro, porque mirar esa imagen, me transmite ternura. Es una imagen tierna, cariñosa. No hay nada sexual, solo complicidad y cariño entre dos personas que tienen algo”.

Pese a que ha manifestado que no compartirá el video en televisión, Magaly Medina le ofreció el video íntimo de Yahaira Plasencia al futbolista Jefferson Farfán. Mencionó que también le puede enviar la grabación a la cantante de salsa si es que se lo pide.

¿Yahaira Plasencia y Coto Hernández fueron pareja?

La salsera Yahaira Plasencia no se cansó de negar haber tenido un romance con Coto Hernández. Ellos fueron relacionados a inicios del año 2019. Incluso, la hermana de la cantante visitó el departamento del bailarín en compañía de un amigo de la ‘Reina del totó’.