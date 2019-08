Ricardo Morán: “En el mundo gay no es atractivo que te guste alguien con hijos”

Por Paula Elizalde

El jurado del programa “Yo Soy”, Ricardo Morán, se convirtió en una de las figuras más solicitadas en la Feria Internacional del Libro (FIL 2019), evento en el que presentó su segunda publicación “Yo soy tu padre”, en la que narra su experiencia para poder formar su familia con Emiliano y Catalina, sus hijos nacidos gracias a un vientre subrogado.

En uno de los capítulos del libro “Yo soy tu padre”, de editorial Planeta, hace mención a cómo ha cambiado su vida luego de convertirse en padre primerizo. En una entrevista con La República, Ricardo Morán destacó la razón por la que tener una pareja no es una prioridad en esta etapa de su vida.

El escritor y director de teatro tiene muy claro lo que quiere hacer con su vida amorosa, tomando en cuenta que tiene como brújulas en su vida a Emiliano y Catalina.

Incluso, en la conversación, Ricardo Morán tomó entre risas que el número de pretendientes ha bajado, comentando que en el mundo gay “no es atractivo" que existe un gusto hacia alguien que tiene hijos.

“El amor es una prioridad baja ahora. Mis hijos son todo lo que necesito. Ha ocurrido algo interesante, el nivel de pretendientes ha desaparecido. Parece que en el mundo gay no es muy atractivo que te guste alguien con hijos. Es bien raro. No busco tener pareja porque no tengo tiempo. No sé cómo podría entrar alguien a mi vida ahora”.

Sorprendido con recibimiento de “Yo soy tu padre” en la FIL 2019

Ricardo Morán comenta que se sintió conmovido con las palabras que tuvo el congresista Alberto de Belaunde sobre su libro, “Yo soy tu padre”, el cual se ha convertido en un ejemplo de lucha para muchas familias diversas que existen, pero que no son visibles en el país.

Pese a su ajustada agenda, la figura de Latina se tomó el tiempo de estar en el stand de Planeta para compartir con sus seguidores.