Kate Hudson: “Me gusta estar desnuda”

La actriz Kate Hudson fue otra de las invitadas para el aniversario número 25 de la revista InStyle.

Hace 18 años, la intérprete de “Casi famosos” posó desnuda para dicho medio y causó conmoción, ya que el medio fue vetado de varios puntos de venta.

En la portada, la famosa posaba sin prendas, pero cubriéndose sus partes íntimas. Ahora, Kate Hudson habla de aquella polémica que nunca olvidará.

“Para ser honesta, no me lleva mucho tiempo quitarme la ropa. Las personas pueden decir lo que quieran, pero me gusta estar desnuda. Es algo que siempre hago", mencionó la actriz en una entrevista para la mencionada revista.

“En 2001, cuando tenía 22 años, estaba en la tapa de InStyle por segunda vez. Me acababa de casar y toda mi carrera acababa de despegar después del estreno de ‘Casi famosos’. Posaba desnuda para la portada y estaba estratégicamente cubierta con lo que básicamente era cota de malla. El estilista tuvo un trabajo muy duro", agregó la estadounidense.

Asimismo, aseguró que no le quitó el sueño que la revista haya sido vetada de algunos puntos, pues, de todas maneras, se ve vendieron muchas copias. “Esto fue prohibido en ciertas tiendas o establecimientos porque se consideró inapropiado. Vendimos un montón”.

Kate Hudson habla sobre el paso del tiempo y los efectos en la fama

Kate Hudson aseguró que la tecnología, las redes sociales han ayudado mucho a los actores para que puedan mantenerse vigentes.

“Hoy una estrella de cine es una celebridad. Hace años, si un actor hacia cualquier tipo de promoción que no fuera de un producto de belleza significaba que su carrera estaba acabada, que ellos estaban fuera de juego. Ahora controlamos nuestras propias carreras y es un gran momento emprendedor”, aseguró.