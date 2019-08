Gianella Ydoña revela sentir “vergüenza ajena” por romance de Josimar con bailarina menor de edad

Gianella Ydoña, la aún esposa del cantante de salsa Josimar, desapareció de los medios de comunicación luego de que se anunciara su separación del artista. Pese a que tuvo algunas apariciones en “En boca de todos”, ella nunca se animó a hablar del padre de su hijo.

Parece que su actuar ha cambiado luego de que el programa “Magaly TV, la firme” mostrara unas imágenes y declaraciones en las que se puede escuchar al salsero Josimar confesando que se encuentra saliendo con una bailarina de su orquesta, quien es menor de edad.

Gianella Ydoña aceptó comunicarse con el programa de espectáculos de Magaly Medina para poder expresar cómo se siente con el nuevo romance de Josimar, el cual habría iniciado en menos de dos meses.

La joven madre de familia manifestó que siente “vergüenza ajena” por lo que está viviendo el cantante de salsa, quien tuvo comentarios violentos con un reportero de “Magaly TV, la firme” para que no publiquen las imágenes con la bailarina y tampoco para que difundan la llamada telefónica que hizo al hombre de prensa.

“Yo estoy tranquila sinceramente, dedicada solo a mi bebé, a mis estudios. La verdad, problema de terceros no me importa. (Sobre el romance) Eso no tiene nada que ver conmigo, se lo deberías preguntar a Josimar o a esa persona. Prefiero mantenerme al margen porque hasta vergüenza ajena siento. Prefiero no tocar ese tema por ahora”, expresó.

Josimar acepta ser el “saliente” de bailarina menor de edad

El cantante de salsa confesó a un periodista de Magaly Medina que se encuentra saliendo con la joven bailarina menor de edad que pertenece a su orquesta.

Ellos fueron captados ingresando a una polleria luego de salir de un show. La joven ha preferido no pronunciarse sobre las imágenes que la comprometen con el cantante de salsa Josimar.