Jessica Pereira rompe su silencio tras difusión de sus fotos íntimas

La comunicadora Jessica Pereira se encuentra atravesando un difícil momento luego de que a través de las redes sociales se filtraran fotos íntimas suyas.

De acuerdo a información publicada en Instagram por el programa radial “Alofoke”, donde actualmente labora la venezolana, esta sufrió el robo de su celular y posteriormente a ello comenzaron a circular fotos de ella en varios grupos de WhatsApp.

En dicho mensaje, la producción del citado medio le envió un mensaje en el que le brindaron su respaldo a Jessica Pereira para que pueda superar este complicada situación.

“Nuestra Jessica Pereira ha sido víctima de robo de un teléfono móvil y están rodando una fotos privadas en varios grupos de chat. Apoyamos a Jessica en esta falta de respeto a su integridad como mujer y su privacidad”, señala el post del citado medio en Instagram.

Tras enterarse de este problema, la comunicadora se pronunció en su programa “Alofoke”, para expresar su sentir sobre el tema que la ha puesto en la mira del ojo público.

Jessica Pereira contó que contrató a una empresa para que le enviaran todas sus cosas de Estados Unidos a República Dominicana y que durante el traslado se perdió su celular.

Además, dio a conocer cuál era el verdadero contenido de sus fotos que se han hecho virales en poco tiempo. “Hay un video que no es mio porque yo no nunca hice un video. Son fotos un poquito sexys que se las mandé a Edward, mi esposo y siempre intente cuidarlas, yo recortaba la parte íntima”, señaló.

La comunicadora aseguró que este mediático tema no la afectara emocionalmente, pues se considera una mujer fuerte. “Yo soy una mujer fuerte, eso no me va a parar mi vida, son unas fotos para mi pareja actual, no estoy haciendo nada malo”, expresó.

Finalmente, dijo que no volvería a hablar de esta situación “por respeto a mi familia, a mis compañeros y a mis oyentes”.

¿Quién es Jessica Pereira?

Jessica Pereira es una comunicadora venezolana de padres colombianos que ha laborado en varios proyectos televisivos y radiales en República Dominicana. Actualmente trabaja en dicho país en el programa de televisión “La opción 13”, y en el espacio radil “Alofoke Radio Show” junto a Santiago Matías.

Cabe precisar que Pereira se ha desempeñado también en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, conduciendo el programa “El vacilón de la mañana”, transmitido por La Mega 97.9.

Jessica Pereira publica seductora foto en Instagram

Luego que se diera a conocer que se habían filtrado fotos íntimas de Jessica Pereira en las redes sociales, la comunicadora compartió una fotografía en la que aparece luciendo una seductora pijama que deja al descubierto parte de sus pechos. “Feliz jueves”, escribió junto a la instantánea de Instagram.