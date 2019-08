Milla Jovovich conmueve con noticia de su embarazo luego de sufrir por aborto

La famosa actriz Milla Jovovich sorprendió a todos sus seguidores en la red social Instagram al compartir una foto en la que luce su pancita, fruto de su embarazo de 13 semanas que está viviendo.

Por medio de la red social Instagram, Milla Jovovich detalló en una publicación cómo ha sido su vida luego de conocer la noticia de su embarazo, la cual no esperaba luego de sufrir un aborto médico en el 2017 mientras filmaba una película de Hollywood.

PUEDES VER Milla Jovovich reaparece en Instagram con sensual desnudo lejos de Hollywood [VIDEO]

Contó en su mensaje que tuvo que superar la pérdida de su tercer hijo, por lo que no imaginó que en poco tiempo se iba a convertir en madre nuevamente. Su familia ha estado involucrada en todo el proceso para poder darle el apoyo que necesita para que el embarazo sea una experiencia única.

“Embarazada otra vez. Después de enterarme que estoy embarazada desde hace 13 semanas, tengo un mix de sentimientos entre una completa felicidad y terror. A mi edad, y un aborto, no pude ver llegar tan rápido este potencial bebé. No fue nada divertido, y en los últimos meses mi familia y yo hemos tenido tensos momentos esperando los diferentes resultado, y pasando nuestro tiempo en las oficinas de doctores. Gracias a Dios ya estamos bien y hemos sido bendecidos con otra niña. deséenme suerte y a mi bebé. Les envío mucho amor y les estaré compartiendo mi progreso”.

El aborto de Milla Jovovich

En una publicación que hizo en Instagram, la actriz de Hollywood Milla Jovovich confesó que sufrió de un aborto cuando tenía 41 años y se encontraba filmando una película. Ella expresó en su escrito que tuvo que permanecer despierta mientras le hicieron la intervención.

“Entré en trabajo de parto y me anunciaron que tenía que permanecer despierta durante todo el procedimiento. Fue una de las horribles experiencias que me ha tocado vivir. Todavía sigo teniendo pesadillas sobre eso. Estaba sola y sin ayuda. Cuando pienso en las mujeres que tienen que enfrentar el aborto en peores condiciones de las que yo tuve, por las nuevas leyes, me dan ganas de vomitar”.

¿Cuántos hijos tiene Milla Jovovich?

La actriz Milla Jovovich tiene dos hijos nacidos: Ever Anderson Jovovic y Dashiel Edan Anderson. La estrella de cine confirmó que tendrá una hija con su nuevo embarazo.