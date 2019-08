Karen Dejo a Ducelia Echevarría en ‘EEG’: “En este set te odio, pero afuera eres mi amiga”

Karen Dejo y Ducelia Echevarría tuvieron un cruce de palabras en la última edición de “Esto es Guerra”, a raíz de la eliminación de Rafael Cardozo del reality.

La rubia, quien pertenece al equipo de “Los Guerreros”, contó que la exbailarina le hizo señas para que votara a favor del brasileño y así este pudiera permanecer en competencia.

“Karen me hacía unos gestos indicándome que votara por Rafael Cardozo, pero yo no me iba a dejar llevar por lo que ella decía”, señaló.

Además, le dijo a la popular ‘Sabrosura’ que no debió dejar que el chico reality se fuera del programa. “Tu debiste pensar bien tu votación porque por pena salvaste a Rosángela que no va a hacer nada en tu equipo”, aseveró.

Al oír esto, Karen Dejo indicó que respetaba la forma de pensar de su contrincante. Sin embargo, hizo énfasis en que ella consideraba igual de importante salvar a Rosángela Espinoza como a Rafael Cardozo. “Si tu manera de pensar es esa, genial, pero tú no estas en mi cabeza. Yo decidí votar por el mal menor. Cualquiera de los dos, tanto Rosángela como Rafael Cardozo son piezas claves como ‘combatientes’”, expresó.

Sin embargo, precisó que a diferencia de Rosángela Espinoza, Cardozo si tenía quien lo pudiese reemplazar. “No tener a Rafael Cardozo nos daña, pero tengo a ‘Pancho’ y a Mario que pueden cumplir la función de capitán. No tenemos otra mujer, Rosángela está haciendo una muy buena labor acá. No hay que quitarle crédito al trabajo que ella vine realizando por más que no sea mi mejor amiga”, comentó.

Tras ello, Karen Dejo sorprendió a todos los televidentes de “Esto es Guerra” al dirigirse a Ducelia Echevarría y hacerle un peculiar comentario en el que le aseguraba que pese a las discrepancias que tuvieran en el programa, siempre mantendrían una amistad. “Tu también eres una buena competidora y acá en este set te odio, pero afuera sé que eres mi amiga”, manifestó la popular ‘Sabrosura’.