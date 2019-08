Brad Pitt estuvo a punto de morir al someterse a peligroso tratamiento de la Cienciología

La Cienciología es una iglesia que creció enormemente en los primeros años de la década de los 2000’s cuando Tom Cruise se declarara abiertamente seguidor de este culto. Pronto, la secta, que ya tenía algunos famosos entre sus filas, creció como la espuma. Brad Pitt estuvo brevemente vinculado a este grupo que por poco lo conduce hacia a la muerte cuando la expareja de Angelina Jolie buscó un método para desintoxicarse durante los primeros años de los noventas.

Pero para conocer esto, primero debemos remontar a inicios de los años noventas, cuando Brad Pitt era un actor en franco ascenso en Hollywood. En esos momentos, el intérprete de “Siete Años en el Tibet” tenía una relación amorosa con la actriz Juliette Lewis. Hoy se sabe que la iglesia de la Cienciología tenía como objetivo de reclutar a la emergente estrella y su pareja sería el nexo para ello.

Esto es lo que se sabe de manera pública, también que el interés de Brad Pitt por la Cienciología duró lo mismo que su romance con Lewis, por lo que el actor se desvinculó del culto en 1993 cuando la pareja anunció su separación; pero lo que no se sabía es que la expareja de Angelina Jolie se sometió a un procedimiento tan extraño como peligroso para desintoxicarse, el mismo que estuvo a poco de costarle la vida.

Brad Pitt y su vínculo con la Cienciología

¿Cómo sabemos esto? Pues todo sucedió en una publicación del portal Radar Online donde una exintegrante de la Cienciología y también emparentada con el tenor Plácido Domingo, Sam Domingo, reveló el controversial método al que se sometió Brad Pitt.

Domingo reveló que este procedimiento se conocía como “Caja de Sudor” y que el actor de “El Club de Pelea” pasó por lo siguiente: “Brad fue reclutado (por la Cienciología) en los noventas, durante la época en que él y Lewis hicieron una película juntos. Fue cuando él fue puesto en la purificación”, para agregar que esto es “un programa donde, básicamente, ellos te llenan de vitaminas y tú te sientas en un sauna y sudas por cinco horas al día”.

Pero a pesar de lo inocente que pinta en un principio este procedimiento, Sam Domingo comenta que esto no es lo que aparenta: “Al menos cuatro chicos habían muerto con este programa. Brad estaba haciendo el mismo. Estaba en la caja para sudar”, para luego asegurar que este fue el motivo por el que Brad Pitt no se quedó como miembro de la Cienciología: “¡Él se fue! No fueron capaces de mantenerlo”.

El lado oscuro de la Cienciología

La propia Sam Domingo, en declaraciones vertidas al Daily Mail, reveló algunos secretos que le hacen un flaco favor a la Cienciología como, por ejemplo, asegurar que dicha iglesia adoctrinó a los hijos de Tom Cruise para odiar a su madre, la actriz Nicole Kidman: “Sé las técnicas que utilizaron. Sé lo que les hizo el segundo al mando, Marty Rarthburn, quien les hizo creer que debían ignorar y aislar a su madre por ser considerada una persona supresiva”.

PAUL WHITE | AP

Pero una afirmación que linda con lo surreal es aquella que asegura que John Travolta habría intentado resucitar a su fallecido hijo: “Cuando pierdes a un hijo en la Cienciología, crees que su espíritu, al que llamamos Thetan, abandona su cuerpo físico y encuentra otro. Travolta hizo una asistencia conocida como ‘Devuélvelo a la vida’ mientras Jett estaba en la ambulancia, que es cuando ordenas a Tethan regresar al cuerpo diciendo ‘te ordeno que regreses al cuerpo ahora’. Eso está destinado a devolverlo a la vida”.

Jenna Miscavige, hija del actual líder de la Cienciología, David Miscavige, escribió un libro en 2013 sobre este culto donde, entre otras cosas, revela que están verdaderamente obsesionados con reclutar entre sus miembros a personas famosas del mundo del espectáculo mundial.