Panamericanos 2019: Alexandra Horler arremete contra conductores que invaden carril exclusivo del evento deportivo [VIDEO]

La conductora Alexandra Horler se mostró indignada frente al accionar imprudente de los cientos de conductores de nuestra capital. A través de Twitter, la periodista arremetió contra los automovilistas que invaden la vía exclusiva de los vehículos que están destinados a transportar a los atletas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Debido al tránsito pesado que existe en la capital, diversos usuarios de transporte público han optado por utilizar los carriles destinados para el evento deportivo que se vive en Lima 2019. Sin embargo, el accionar de los pilotos no ha sido tomado bien por Alexandra Horler y otros usuarios de la red social antes citada.

“No sé cuántos autos voy contando metidos en las vías exclusiva de los Panamericanos.¿Por qué tenemos que ser tan animales?¿Por qué no se puede respetar?¿Ni siquiera podemos actuar bien para tratar de dar una buen imagen?¡Deberíamos sentir vergüenza, de verdad! Siento mucha pena”, se lee el sentido mensaje de Alexandra Horler.

Además de la periodista, cibernautas se pronunciaron sobre el particular en la sección de comentarios en la cuenta de Twitter de la comunicadora deportiva.

“¿Con foto papeletas creen que asustaran a la gente? ¡Hay ‘conductores’ con millones en deudas por papeletas y no pasa nada! La gente se burla de la autoridad por eso. Reciben su papeleta, avanzan, la rompen y seguimos. Hay que empezar a sentenciar a los deudores”, “Mejor dicho, imposible. El peruano en general, salvo poquísimas excepciones, sólo cumple las leyes si le saca algún provecho; si no es así, que se friegue el resto. Triste pero cierto”, “Esa es nuestra realidad y no queremos aceptarla, cero valores y respeto. Creemos que podemos ser mejores sin cambiar, toda esta falta de valores se a hecho parte del día a día y se cree que así es mejor vivir. El insulto y la falta de valores es parte del día día, el peruano pendejo”, se aprecian algunos textos en la esfera virtual.

Por los Juegos Panamericanos Lima 2019 se ha tenido que implementar los carriles temporales y preferenciales en las principales arterías de la capital, la cual busca aliviar el transporte de los miles de deportivas que se han dado cita para dar lo mejor de sí en este evento deportivo y así obtener las anheladas preseas.