Sacan a luz la triste historia de Yanet Garcia antes se convertirse en la ‘Chica del clima’

Yante Garcia es una de las presentadoras más populares y seguidas de México. La modelo alcanzó la fama tras convertirse en la ‘Chica del clima’ del programa Hoy.

Actualmente, la modelo de 28 años es considerada toda una celebridad en tierras aztecas. Sin embargo, la influencer no siempre tuvo todo lo que posee ahora.

A Yanet Garcia le ha costado esfuerzo y dedicación, lo que hasta el momento ha con seguido. La joven proviene de una familia humilde y ha tenido que trabajar en diferentes cosas para salir adelante.

El diario La Opinión de México obtuvo información poco conocida de la conductora, Según el informe, Yanet García vendió celulares, fue recepcionista y asistente de abogada. Además, la modelo vendió abarrotes y elotes (choclo).

Tras no tener el apoyo de su familia, Garcia juntó dinero y se matriculó en una escuela de modelaje. No obstante, le cerraron muchas veces las puertas en lo cara por ser muy delgada.

A pesar de tener varias cosas en contra, Yanet no bajó la guardia y, años después, apareció en Tv donde mostró un cuerpo más trabajado. Desde ese momento, Garcia no paró hasta convertirse en la ‘Chica del clima’.

Yanet Garcia asegura que no le afectan las críticas

En una entrevista para Infobae, Yanet Garcia aseguró que ya sabe cómo manejar las críticas en redes sociales y reveló que ya no le afecta lo que dicen en ella.

“Después de tanto tiempo con mis redes sociales, no me afecta, duermo tranquila. Y, al contrario, cuando más me critican, más me motivan; entre más me digan ‘seguramente tiene las nalgas operadas’, pues más las entreno; ‘solamente enseña las nalgas’, pues más las enseño; ‘no sabes actuar’, pues te voy a demostrar que puedo y que me voy a seguir preparando. Díganme todo porque les voy a demostrar que están equivocados, y que puedo con mucho más”, comentó.