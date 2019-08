Xoana González revela radical decisión en su matrimonio con Rodrigo Valle

Xoana González y Rodrigo Valle están oficialmente divorciados. La argentina reveló detalles del fin de su matrimonio con el fisicoculturista y mencionó el próximo reality que planea protagonizar en el programa de Magaly Medina.

Como se recuerda, Xoana González regresó a Argentina y fue impedida de ingresar a Perú debido a la denuncia por delito de difamación que le interpuso la modelo Melissa Loza.

PUEDES VER Rodrigo Valle arremetió contra su expareja Xoana González tras ‘indirectas’

La distancia habría causado que se enfríe su relación con Rodrigo Valle, pese a que lucieron enamorados en su reencuentro de este año, dentro del aeropuerto peruano.

Ahora Xoana González está divorciada, pero afirma que no le cierra las puertas al amor. “Desde el lunes estamos divorciados y existe una cláusula donde no podemos hablar el uno del otro. Ya estamos separados legalmente, pero aún en dos meses nos darán el acta de la escritura del divorcio”, expresó.

La argentina admitió que fue incómodo verse cara a cara con su expareja el último lunes. Puesto que él habló también del romance con la modelo argentina. "Lo único que me recalca es el año y medio que no estuve con ella. Pero si hubiera estado allá, ella no volvía más a Perú", señaló Rodrigo Valle aun medio local.

Los planes en búsqueda del ‘Príncipe azul’ siguen vigentes para Xoana, que con la ayuda del programa “Magaly TV, la firme” prepara un reality.

“Sí. Lo haremos para encontrar a mi ‘príncipe azul’. No le he cerrado las puertas al amor, una se puede equivocar o tener errores, pero igual sigo creyendo en el amor”, comentó.