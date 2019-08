Gian Piero Díaz da inesperada respuesta cuando Tula Rodríguez lo tilda de “serrucho”

Este martes 6 de agosto, “En boca de todos” celebró 600 programas al aire, por lo que realizó una edición especial donde los cuatro presentadores hicieron un divertido sketch.

En una de las secuencias, la voz en off le comunicó a Ricardo Rondón que estaba conduciendo su último programa y que a partir de la fecha sería reemplazado por Gian Piero Díaz.

Además, se dijo que Patricio Parodi ingresaría en lugar de Carloncho, Vanessa Terkes por Tula Rodríguez y Brunella Horna ocupando el puesto de Maju Mantilla. Según se comentó, estos cambios se darían debido a que el programa necesitaba rostros más jóvenes.

Gian Piero Díaz se burló de Ricardo Rondón por haber llegado con un elegante terno solo para enterarse que no iba más en la conducción y le dijo que ahora “podía ser galán de novela de radio” o "seguir dando conciertos en casinos a las 4:30 de la mañana”, ante lo cual el veterano presentador mostró un rostro de total desconcierto y se limitó solo a escucharlo. Piero aseguró que los ácidos comentarios del presentador ya cansaron al público y que por ello no iba más en televisión.

Al oír esto, Tula Rodríguez salió en defensa de su compañero y le pidió a Gian Piero Díaz que parara con las burlas. “¿Cómo le puedes hacer eso a Ricardo?. No solamente lo estás humillando porque se quedó sin trabajo, también estás recalcando todas sus debilidades”, expresó indignada.

Gian Piero Díaz siguió haciendo sarcásticos comentarios sobre la edad del conductor al señalar que “todo el mundo se jubila” y que la producción le regalaría un marcapasos.

Esto provocó que Tula Rodríguez le recordara al exconductor de “Combate” que fue tildado de “serrucho” tras reemplazar a María Pía Copello en “Esto es Guerra”.

“¿Qué se siente haber serruchado a María Pía Copello y ahora a Ricardo Rondón?”, le consultó la presentadora al presentador, quien se mostró tranquilo ante la pregunta y respondió “La verdad, la verdad es que se siente muy bien” y luegó empezó a reír.

