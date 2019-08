Rosángela Espinoza asegura que desea abandonar “Esto es guerra” entre lágrimas

Rosángela Espinoza aseguró entre lágrimas que está dispuesta a ceder su puesto a Rafael Cardozo tras ser salvada en la competencia. La integrante de “Esto es guerra” se pronunció también a través de su cuenta de Instagram.

La popular “chica selfie” admitió no sentirse valorada en el programa, por la preferencia de los conductores al indicar “por qué no están salvando a la cabeza del equipo” y la tristeza de sus compañeros tras la salida de Rafael Cardozo.

“Por un momento pensé y estoy pensando si hay la posibilidad de dar mi puesto a Rafael, yo con mucho gusto porque no es bonito estar en un lugar donde no te quieren, es lo que yo he sentido en ese momento”, señaló Rosángela Espinoza al borde del llanto.

Sobre un malintencionado comentario que habría molestado al conductor Mathías Brivio, la chica reality negó haber sido la causante. “No es lo que yo quería decir, no me he burlado y si pasan imágenes donde he estado riéndome es por ver a Alejandra Baigorria “diciendo si él (Rafael Cardozo) se va yo me voy”, no tolero ver gente tan falsa y la falsedad no lo tolero”, finalizó.

Mientras en su cuenta de Instagram, Rosángela Espinoza comunicó a sus fans que ha pedido ceder su puesto al brasileño.

“Espero que acepten mi petición de ceder mi puesto a Rafael. Es totalmente incómodo lo que he pasado el día de hoy. Todos merecemos respeto y consideración. Agradezco de corazón a todos ustedes por su apoyo”, escribió en la mencionada red social.