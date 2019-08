“No quiero saber cuánto tiempo me queda”

olivia Newton-john. La cantante reveló que le volvió el cáncer por tercera vez “más agresivo e hizo metástasis” a la parte baja de la columna.

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John dio una mala noticia para todos sus fans: ha sido diagnosticada con cáncer por tercera vez, pero a diferencia de los anteriores esta vez su mal es más agresivo y ya hizo metástasis.

A pesar del mal momento, Newton-John asegura que no pierde las ganas de vivir y no quiere saber cuánto tiempo le queda de vida. “Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí, todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento. (...) Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, comentó en el programa ‘60 Minutes’ de Australia.

La recordada ‘Sandy’ de la película Grease detalló que el cáncer le ha reaparecido esta vez en la parte baja de la columna y es mucho más doloroso y agresivo que los anteriores, por lo que se realiza tratamientos con marihuana medicinal.

“¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. Mi batalla comenzó en 1992 (con cáncer de mama) y desde entonces he pasado por el quirófano, me he sometido a sesiones de quimioterapia, he tenido la suerte de poder hacer yoga, recibir masajes, homeopatía y medicación. Durante varios años me encontraba muy bien, pero ahora tengo metástasis”, dijo.

Olivia aseguró que nunca antes había usado la marihuana, pero ahora toma gotas hechas de cannabis cultivado por su esposo en su casa en California, donde la marihuana medicinal y recreativa es legal.

Asimismo, la actriz planea realizar una subasta en los próximos meses, y en la que pondrá a la venta muchas de sus pertenencias, incluidos los pantalones negros y la chaqueta de cuero que usó en Grease. Parte de los ingresos obtenidos se destinarán al Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne (Australia). ❖

