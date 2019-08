Donald Trump pidió a Ivanka que se grabe un video sexual al mismo estilo de Paris Hilton

Donald Trump es uno de los personajes más polémicos y cuestionados a nivel mundial, pues sus declaraciones han generado indignación.

Ahora, la revista Nueva York sacó un artículo donde señala que el actual presidente de los Estados Unidos presionó a su hija Ivanka Trump a seguir los pasos de la millonaria Paris Hilton: grabar un video sexual y difundirlo.

La extensa nota, que se basa en 60 entrevistas con amigos y colegas de la empresaria de 37 años, menciona que Donald Trump no dejaba de hablar sobre la polémica cinta de contenido para adultos “1 Night In Paris” que se lanzó en 2003.

Según la publicación, Ivanka Trump “no podía creer que su padre no solo estuviera idolatrando a una heredera de cabeza hueca sorprendida golpeando a un chico en un video de visión nocturna, sino alentándola a seguir el ejemplo de Paris”.

Como se recuerda, Paris Hilton vivió momentos complicados cuando una cinta suya, donde aparecía manteniendo relaciones sexuales con su novio Rick Salomon, se filtró.

Dicho material convirtió a la socialité en uno de los personajes más buscados y famosos. En una entrevista con Marie Claire, Paris Hilton habló del daño que le causó ver violada su intimidad.

“Fue muy doloroso, porque durante toda mi vida admiré profundamente a la princesa Diana, a todas esas mujeres elegantes e increíbles y siento que Salomon me lo arrebató (…) Podría haber sido así, pero debido a esa cinta siempre será juzgada por un momento privado entre mi novio y yo. Ojalá nunca le hubiera conocido. Es lo único de lo que me arrepiento en la vida. Desearía no haber conocido a ese tipo. No pude salir de mi casa en meses. Estaba deprimida, humillada. No quería que me vieran en público”.

Niegan que Donald Trump deseaba que su hija siguiera los pasos de Hilton

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, mencionó que todo lo dicho en la publicación sobre Donald Trump es “falso y desagradable”