Deyvis Orosco dedica tierno mensaje de cumpleaños a Cassandra Sánchez De Lamadrid

Deyvis Orosco se ha caracterizado por llevar su vida privada de manera muy reservada, y poco o nada comparte en sus redes sociales sobre sus relaciones amorosas, cosa que no ha sido la excepción con la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez De Lamadrid, su actual pareja. Sin embargo, el ‘Bomboncito de la Cumbia’ decidió romper su propia regla y dedicarle un tierno mensaje.

Deyvis Orosco no ha publicado ninguna foto al lado de Cassandra Sánchez De Lamadrid, sin embargo, a propósito del cumpleaños número 27 de su pareja aprovechó la ocasión para dedicarle un corto pero emotivo mensaje a la mujer que lo deslumbra.

“Feliz cumpleaños, reina”, es el escueto mensaje que Deyvis Orosco dedicó por su cumpleaños a Cassandra Sánchez Lamadrid a través de Instagram, en cuya imagen se puede ver a ambos muy amenos luciendo casacas oscuras y con lentes de sol.

Deyvis Orosco: la reacción de otros famosos

La publicación le ha valido cerca de los 10 mil corazones, con comentarios de apoyo a la pareja, inclusive Daniela Darcourt aprovechó para escribir “felicidades, querido”, mientras que Karen Schwaz con “recontra like” seguido seis íconos de corazones.

Jessica Newton felicita a Cassandra Sánchez De Lamadrid

Por su parte, la madre de Cassandra Sánchez De Lamadrid, Jessica Newton, aprovechó las redes sociales, Instagram específicamente, para saludar a su retoño por su cumpleaños número 27 dedicándole un hermoso mensaje acompañado de un video: “Feliz cumpleaños, mi amor, que tengas un año inolvidable”.

Cassandra no oculta su amor por Deyvis Orosco

Pero quien no se ha guardado nada en demostrar su amor ha sido la propia Cassandra Sánchez De Lamadrid, quien usa con regularidad su cuenta de Instagram para compartir diversos momentos al lado de Deyvis Orosco. De hecho, es debido a las publicaciones de la hija de Jessica Newton que podemos conocer algunos aspectos de su relación con el ‘Bomboncito de la Cumbia’.

En unos de sus mensajes, Cassandra Sánchez De Lamadrid le dedicó esto a Deyvis Orosco: “Para el hombre que día a día construye un imperio cargado con un corazón indomable y las ganas latentes de comerse al mundo. Nunca sobra decirte que me siento muy orgullosa de ti; hace unos meses me contabas como querías que fuera tu libro y hoy es una realidad. Verte lograr todo lo que te propones me hace extremadamente feliz. ¡Felicitaciones de nuevo mi amor!”