Darlis Stefany: de fanfics sobre Jonas Brothers a publicación de libros, el logro de una escritora venezolana

Darlis Stefany es venezolana y a sus 24 años se ha convertido en una de las escritoras más leídas en la actualidad, con millones de lectores a nivel mundial. Su último trabajo lleva como título “Los besos robados de Bridget”, el cual fue un pedido de sus seguidores.

¿Recuerdas el primer fanfic que escribiste?

Claro, era uno sobre los Jonas Brothers. Tenía como protagonista a Joe Jonas. El titular no fue nada creativo. De verdad, fue muy malo. Mi amiga y hermana decían que era súper bueno. Era infantil porque tenía 13 años. Fue divertido, lo recuerdo y me sirve como experiencia.

Inicié con los fanfics y luego terminé en un blog. No sabía que era eso, en lo que me estaba metiendo, y terminé siendo una adicta. Así lo descubrí realmente y ahí nace mi deseo por escribir. Recuerdo que leí un fanfic que empezó muy bien, pero terminó muy mal y me molestó tanto que me dije voy a crear mi propio mundo donde suceda lo que yo quiero.

¿Cuáles fueron las primeras críticas que recibiste?

Mi amiga, que estaba obsesionada con Joe Jonas, quería que ponga su nombre. Mi hermana me decía que tenía algunas fallas, pero que le gustaba mucho. Me sirvió bastante para alentarme a seguir.

¿Qué te impulsó a tomar la escritura como tu pasión a tiempo completo?

En aquel entonces, en Venezuela no veía tanto auge en la escritura, pensé que solo era un hobby. Recuerdo que entré a la universidad, pero escribir me despertaba la mente. Me estresaba demasiado y hacer eso me relajaba. Me gustaba más que estar en un salón de clase. Prefería estar escribiendo que estudiando.

¿Eras mur crítica con tus primeros trabajos?

Yo los escribía y luego lo mandaba a revisión. Recuerdo que hasta lo podía leer cuatro veces aunque estaba cansada. Creo que la crítica dura siempre la he hecho yo. No soy de tocar el documento solo una vez.

¿Volverías a escribir fanfics?

(Risas) Yo creo que sí, porque todavía hay bandas que me vuelven loca. Sería súper divertido porque sería una adolescente. Porque me preguntaría cómo sería mi vida con un ídolo (risas).

¿Por qué apostar primero en las plataformas digitales?

Lo elegí porque quería hacer algo más profesional. Empecé con un hobby y terminé publicando con una editorial. Me quedé en lo digital porque hay países, como en Venezuela, que las personas no tienen acceso a los libros. La plataforma se convierte en una familia. Es un lugar donde me siento cómoda para hacer mis pruebas antes de la publicación final.

¿Tuviste una estrategia para cautivar al lector online?

Yo siempre he creído que para escribir a otros, primero tienes que escribir para ti. Yo lo que hacia era escribir la historia que quería leer en ese momento. He sido muy cercana con mis lectores, cree una familiaridad.

El libro “Los besos robados de Bridget” fue un pedido de tus seguidores

Sí, es un spin-off del primer libro “H de Harry”. Es un libro que recomiendo a los que no les gusta leer (risas), porque se lee súper fácil. Es un romance en tres etapas, desde la niñez, adultez y vejez. No tenía pensado en publicarlo, pero los lectores insistieron mucho.

¿Actualmente cómo puedes describir el panorama de la literatura en Venezuela?

Está muy bueno. Ahora Venezuela tiene tantos problemas que yo creo que la literatura, los libros, no son una manera de escape, pero si de informar. Es un momento en el que tenemos que saber qué sucede.

Por Paula Elizalde