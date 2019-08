Coto Hernández denuncia robo de su celular tras filtración de video íntimo con Yahaira Plasencia

Coto Hernández está en el ojo de la tormenta tras salir a la luz la existencia de un video íntimo con su expareja Yahaira Plasencia. Las imágenes comprobarían la infidelidad de la salsera a Jefferson Farfán, según la conductora Magaly Medina, quien dio a conocer la noticia en su programa.

El modelo costarricense se pronunció en las redes sociales para poner un alto a la ola de críticas de los usuarios, quienes enterados del video íntimo lo acusaron de entregarlo a la producción de “Magaly TV, la firme”

A través de Instagram, Coto Hernández anunció que le robaron el celular el día seis de mayo de este año en el distrito de San Miguel. En el teléfono existía cualquier tipo de contenido, por lo que el video íntimo habría quedado expuesto allí.

“Gracias al tema de que hay un video mío junto a una chica con la que salí, muchas personas piensan que soy yo quien ha filtrado o que me estoy prestando para que salga esta información, por ende estoy recibiendo insultos y amenazas. Solo quiero hacerles acordar que a mi me robaron o me mandaron a robar el celular en el cual había contenido de todo tipo, desde entonces no tengo ninguna foto o video en mi poder”, explica Coto Hernández en la historia de Instagram.

Luego el modelo publicó una imagen del documento de la denuncia. "Desde el seis de mayo que yo puse la denuncia horas después del hecho", se lee en la publicación.

Además reveló que su celular tenía libre acceso a la información que poseía y contó cómo sufrió el robo a su llegada a Lima.

“Mil veces lo dije en tv, mi celular estaba sin clave porque tenía dañado el ID. Me apuntaron con un arma, hasta raro fue ya que a ninguno de los acompañantes les pidieron nada, solo a mí, yo regresaba del aeropuerto donde ya todo lo tenían medido, desde ahí me dieron seguimiento”, escribió la expareja de Yahaira Plasencia.

La existencia del video íntimo de Coto Hernández y la salsera fue revelada por Magaly Medina. La conductora se dirigió directamente a Jefferson Farfán y le pidió que se comunique con su programa.

Como se recuerda, el modelo costarricense aseguró que vivió un romance con Yahaira Plasencia en “El valor de la verdad”; sin embargo, ella lo negó en los medios.

