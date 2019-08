Ariana Grande llora tras hacer duo musical con Barbra Streisand

La cantante hizo una aparición sorpresa en el concierto de Barbra Streisand en el United Center Chicago, cuando ingresó al escenario y al borde de las lágrimas interpretó un dúo con ella de uno de sus grandes éxitos.

La canción que Barbra y Ariana interpretaron se titula No More Tears (Enough is Enough), que originalmente Streisand toda la vida cantó junto a la gran Donna Summer. Cuando Ariana apareció sobre el escenario el público quedó encantado debido a que fue emotivo escuchar a una de las voces clásicas más emblemáticas de la música junto a la de la estrella juvenil de pop.

Tras la experiencia, Ariana Grande dijo que no tenía palabras, admitió que estaba temblando y llorando por haber podido cantar junto a una de las celebridades que más ama. “Atesorando este momento para siempre”, se lee en su cuenta de Instagram. “Estoy temblando y llorando. Gracias Barbra Streisand, no tengo palabras”, escribió también en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que Ariana Grande cumple uno de sus sueños, hace poco tuvo la oportunidad de trabajar con Jim Carrey.