Andrea Llosa enfurece y llama “mala madre” a mujer que no muestra preocupación por hijo enfermo

Andrea Llosa presentó en su programa a un hombre que denunciaba a su expareja por supuestamente no querer realizarse un examen para probar si era compatible a un transplante de médula con su hijo, quien sufre de amnesia aplásica.

El hombre, identificado como Edinson, explicó que es él quien cuida al adolescente de 13 años, pese a que no este no es su hijo. De acuerdo a su testimonio, la mujer lo abandonó y se fue con otro hombre.

PUEDES VER: Andrea Llosa pierde la calma con mujeres que intentaron agarrarse a golpes

La acusada, llamada María, aseguró que si se realizó el examen correspondiente y que cuando le dieron los resultados del mismo, le informaron que no era compatible para el transplante. Sin embargo, la psicóloga del programa, quien estuvo en el set, reveló que el menor de edad le dijo que su propia madre le confesó que no quería realizarse el tratamiento porque sería muy doloroso.

Andrea Llosa se indignó al ver que pese a lo dicho por la especialista, la mujer no mostraba reacción alguna, por lo que le increpó a esta por su actitud. “Cuando he escuchado lo que ha dicho la psicóloga, no se te ha movido ni un pelo. ¿Tú que sientes por tu hijo?”, le preguntó la conductora. “Siento amor”, le respondió la mujer, quien inmediatamente afirmó que las declaraciones de su hijo se debían a que este fue manipulado por la familia de su expareja.

Esto provocó la iracunda reacción de la presentadora, quien cansada de las expresiones de su invitada, tildó a esta de “mala madre”. “No me digas más tonteras, tu hijo está al borde (de la muerte), no quiero ni mencionar la palabra, tu sabes tu actitud egoísta de mala madre, porque eso eres. Ya me cansé de mirarte a la cara y que ni siquiera se te mueva un pelo porque si ha nosotros nos afecta lo que está pasando no es posible que tú estés sentada acá así, imperturbable”, aseveró Andrea Llosa.

“Te estoy hablando de un niño que es tu hijo y que te necesita para seguir viviendo. Está deprimido y como está deprimido las defensas se le bajan y eso ayuda a que su enfermedad avance. Tu hijo está deprimido porque siente que tú, que eres la mamá, no le quieres dar la vida, pero no te importa, entiéndeme, reacciona”, añadió bastante molesta.

Andrea Llosa le recomendó a María que olvidara lo que haya sucedido entre ella y su expareja y que se preocupara por el bienestar de su hijo de 13 años. “No hablo de manipulaciones, no me importa si fuiste infiel, si abandonaste a tus hijos, ya no me importa nada de eso, lo único de lo que estamos hablando es que te hagas un examen para saber si eres compatible”, manifestó.

La mujer accedió al pedido y se dispuso a someterse a dicho examen con el apoyo de la producción del programa de ATV.