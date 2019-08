Aída Martínez encara a Laura Borlini por cuestionar lo que hace para ganar dinero

Aída Martínez y Laura Borlini tuvieron un fuerte cruce de palabras en la última edición del programa “¡Válgame Dios!”, luego de que la modelo le increpara a la argentina por unos comentarios que hizo sobre ella hace aproximadamente un mes.

Rodrigo González presentó a los panelistas de su programa cuando notó que Aída Martínez evidenciaba una cierta incomodidad, por lo que le preguntó cuál era el motivo de su molestia.

“He estado 20 minutos sentada en el backstage esperando que la señora Laura Borlini se acerque a pedirme disculpas por comentarios malintencionados que ha tenido hacia mi en un programa de televisión”, expresó la modelo con total seriedad.

La conductora recordó cuál era el comentario al que se refería Aída Martínez y dijo que no estaba dispuesta a pedir disculpas pues lo único que hizo fue dar a conocer su opinión.

“Aída estuvo en “El valor de la verdad” y yo comenté ¿por qué conocemos a Aída Martínez? Yo la conozco porque salió con tal, con tal y con tal. A mi me encantaría conocer de que trabaja, por qué se ha hecho conocida”, señaló. “No voy a pedir disculpas por mi opinión que ha sido muy clara y que mucha gente me comentó en las redes sociales que también se preguntan lo mismo”, añadió Laura Borlini.

Aída Martínez se quedó perpleja al oír las declaraciones de la presentadora, por lo que decidió revelar que ha terminado sus estudios en dos carreras: Comunicaciones y Marketing y que además de ello tiene varias empresas. Luego le dijo a la conductora “Decir en televisión pública que yo no tengo oficio conocido da a entender otras cosas”.

Laura Borlini aclaró que jamás tuvo la intención de que se generen especulaciones sobre la modelo. “Yo en ningún momento di a entender que tú estés en nada extraño. Si tú tienes el cerebro sucio, lo siento”, aseveró.

Al ver que Aída Martínez no creía en sus palabras y seguía reclamándole por lo dicho, la presentadora indicó que no continuaría discutiendo con la modelo. “Si tú quieres pelear, vas a pelear sola porque para pelear se necesitan dos. No vas a encontrar, como si has encontrado en otras oportunidades, alguien que se sume a tus ganas de figurar”, manifestó.

Finalmente la exchica reality indicó que ella era “una persona frontal, le duela a quien le duela”.

Aída Martínez opina sobre romance de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli

La modelo Aída Martínez dijo que Fidelio Cavalli podría tener varias mujeres puesto que proviene del Medio Oriente. “Él tiene ese tipo de perfil: polígamo. La gente de medio oriente tiene costumbres distintas a las de nosotros. Para ellos la poligamia es normal y tienen muchas mujeres”, comentó, para luego señalar que probablemente Sheyla Rojas “de alguna u otra manera, habrá aceptado las reglas de Fidelio, que esté con ella y tenga otras mujeres más; yo que ella me cuidaría muchísimo. Ella sabe para qué está ahí”.