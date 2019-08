Fidelio Cavalli confirma su visita a Perú con tierno mensaje para Sheyla Rojas

Sheyla Rojas sigue siendo el centro de atención por sus continuos mensajes de amor con Fidelio Cavalli y un último pronunciamiento del millonario libanés, en Instagram, confirmó su pronta visita a Perú.

Cavalli afirmó su llegada a tierras peruanas con un reciente comentario que le hizo a Sheyla Rojas en Instagram. La conductora de “Estás en todas” compartió una fotografía de su rostro con la siguiente descripción: “Al final solo nos arrepentimos de las oportunidades que no aprovechamos cuando se presentaron”.

Ante esta publicación de Sheyla Rojas, el libanés no se hizo esperar y decidió dedicar unas palabras a la polémica presentadora de televisión. "See you soon” (Te veo pronto), escribió el empresario, quien recibió rápidamente una respuesta de la conductora de televisión. “Estoy emocionada, me haces muy feliz”, escribió la exchica realiy.

No es la primera vez que Fidelio Cavalli anuncia su visita a Perú, el millonario ya se había referido al respecto cuando viajaba junto a Sheyla Rojas por Mykonos. “Verano 2019, próxima parada Perú”, escribió en Instagram durante el mes de julio.

Sheyla Rojas reaparece en TV tras viaje con Fidelio Cavalli

Luego que la conductora de América TV fue blanco de duras críticas por realizar un lujoso viaje junto al millonario Fidelio Cavalli, la presentadora regresó a las pantallas de “Estás en todas” junto a Nicola Porcella y Jaime ‘Choca’ Mandros.

La exchica reality llegó al espacio de entretenimiento con un ceñido vestido verde, el cual llamó la atención por su pronunciado y atrevido escote.

Sheyla Rojas presentó el programa junto a sus compañeros de conducción, pero en ningún momento se pronunció sobre el comentado viaje que realizó a Grecia junto a Fidelio Cavalli.