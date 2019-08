Salim Vera le responde a Leslie Shaw tras burlas por no ser parte de Lima 2019

¡No se quedó callado! La polémica entre Salim Vera y Leslie Shaw continúa. Luego de que la cantante lanzara un irónico comentario sobre el rockero, este no se quedó callado.

El vocalista y líder de la banda Libido se refirió a las palabras de Leslie Shaw, quien se burló de él por no ser parte de la cuota musical de los Juegos Panamericanos, luego de una indirecta del rockero en las redes sociales.

Para las cámaras de “En exclusiva”, la exnovia de Mario Hart dejó un mensaje burlón a la crítica que hizo Salim Vera. “Me da risa (haciendo referencia al rockero)... Quizás dentro de cinco años lo llamen, no sé”, sostuvo.

Salim Vera, quien meses atrás estuvo en la polémica por criticar a Daniela Darcourt, aseguró que no entiende por qué Leslie Shaw se sintió aludida con sus declaraciones en las redes sociales al expresar: “les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback. Doy clases de canto a reguetoneros”.

“No entiendo por qué dijo eso, yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en cinco años (para cantar en los Juegos Panamericanos), no tengo ningún problema”, expresó Salim Vera a Perú21 sobre Shaw, quien fue acusada de hacer playback en la inauguración de Lima 2019 junto a Luis Fonsi.

Por otro lado, el intérprete de “No voy a verte más”, “En esta habitación” y “Como un perro” descartó cantar algún día con la exrockera. “No creo que tenga que cantar con Leslie Shaw, no tiene nada que ver con mi género”, manifestó.

El lado rockero de Leslie Shaw

Antes de su faceta como reggaetonera, la cantante de “Faldita” tuvo una carrera en el género del rock. Uno de sus primeros éxitos musicales, “Destrozado y sin control”, le dio luz verde para ser una de las representantes de Perú en el Festival de Viña del Mar.

Dicha canción tanta aceptación del público que llegó al canal MTV, plataforma donde se emitía el video musical.

Además, Leslie Shaw habría coincidido con el rockero Salim Vera en festivales de rock o en eventos de provincias.