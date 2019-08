Nicola Porcella tras confesiones de Greg Michel: “Creo que hay otras formas de hacer plata”

Luego de que el modelo Greg Michel asegurara en “El valor de la verdad” que Nicola Porcella le hizo una escena de celos a Angie Arizaga cuando la vio hablando con él, el exintegrante de “Esto es Guerra” rompió su silencio.

“En palabras de Greg Michel, Nicola Porcella le dijo (a Angie Arizaga) ‘¿Qué haces conversando con este hue...?’”, le contó una reportera del programa “¡Válgame Dios!” a Nicola , quien soltó una risa y luego dijo “Nunca en mi vida, me acuerdo de haberme cruzado con Greg Michel”.

El conductor de “Estás en todas” negó tajantemente que lo dicho por el belga en “El valor de la verdad” haya sucedido. “Si pueden sacar algún día que el haya ido (a “Esto es Guerra”) normal, no me acuerdo”, mencionó con total seriedad. “Eso es mentira, yo nunca la he celado (a Angie Arizaga)”, añadió.

En otro momento, Nicola Porcella afirmó que no daría pie a Greg Michel pueda seguir apareciendo en los medios. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para enviarle un contundente mensaje al extranjero. "No le voy a dar más vueltas a este asunto, felizmente ni escuché, no quiero ni contestarle porque creo que hay otra manera de hacer plata, no inventarse ", aseveró enfáticamente.

El ex de Angie Arizaga también reveló que si conoció a Greg Michel, pero aclaró que solo se comunicó con él en una oportunidad. "Él me pidió un favor una vez y yo normal, nunca me he peleado con él, nunca he discutido con él, nunca he salido con él, no hablo con él”, refirió.

“Sé quien es porque una vez me pidió un favor que había hecho su gimnasio o comida sana, me escribió y normal, por eso me pareció súper extraño”, agregó Nicola Porcella a las cámaras de “¡Válgame Dios!”.

Nicola Porcella se pronuncia sobre supuesta reconciliación con Angie Arizaga

El modelo Nicola Porcella negó que exista posibilidad alguna de retomar su romance con Angie Arizaga, luego de que se difundiera una foto del cumpleaños de un amigo en común al que ambos asistieron. “No hay una amistad, no va haber una amistad, es simplemente un tema cordial. ‘Hola’, ‘hola’ y listo, no hay nada más, no tenemos nada de que hablar”, señaló. “Ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, que la haga (estar) contenta, que la haga progresar. Yo solo tranquilo”, añadió.