Se cumplen 57 años de la extraña muerte de Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fue la mujer más deseada de los años cincuentas y sesentas por su belleza, su carisma que la volvieron en un icono que se extiende hasta nuestros días. Pero, así como su vida está emparentada con el glamour, su muerte configura uno de los misterios del siglo XX que aún no han podido ser resueltos desde aquella noche del 5 de agosto de 1962 donde la actriz dejó de existir.

Para el 5 de agosto de 1962 la vida personal y profesional de Marilyn Monroe no pasaba por su mejor momento, de hecho su dependencia a los medicamentos, su estado depresivo hicieron que la grabación de su última película “Something’s Got to Give” fuera un caos, abandonó el set sin previo aviso y cuando regresó FOX la despidió, su compañero en el plató, Dean Martin, amenazó con renunciar si no la traían de vuelta, la productora se dispuso a hacer las gestiones necesarias para recontratar a la actriz, pero esto nunca se dio ya que ese fatídico día fallecería de un cóctel mortal de barbitúricos.

Photo datée d'août 1947 de l'actrice américaine Marilyn Monroe posant pour une puiblicité pour des maillots de bain. Picture taken in August 1947 shows US actress Marilyn Monroe posing for an advertising for swimsuits. (Photo by ED BAIRD / AFP) ED BAIRD | AFP

Ese mismo día, Ralph Greenson, su psiquiatra, encontró el cuerpo sin vida de Marilyn Monroe producto de una sobredosis. Cuando llegaron los forenses, determinaron que el deceso se debía a un “probable suicidio”; ese sería el diagnóstico que nunca fue ni afirmado ni desmentido y es desde este punto en el que nace el mito sobre la muerte de la actriz.

Ambulance men carry the body of American actress Marilyn Monroe, 05 August 1962, after she was discovered dead in her house in Brentwood, California. The official version of an overdose of medicine is immediately questioned and some people support the murder thesis: due to links to the mafia, or due to her relations with Robert Kennedy and his brother John. AFP PHOTO (Photo by ARCHIVE / AFP) ARCHIVE | AFP

Las teorías han sido muchas a lo largo de las décadas y parecen no tener cuando acabar, la mayoría de estas descarta el suicidio y se centra como móvil principal el asesinato, pero la pregunta es ¿quién mató a Marilyn Monroe? Estas apuntan siempre a la familia Kennedy, a la mafia, al FBI, pero ¿en verdad una actriz de Hollywood tenía el poder o la información suficiente para hacer temblar a las instituciones antes mencionadas?

Marilyn Monroe: ¿qué sucedió?

Cuando la policía y forenses llegaron a la vivienda de Marilyn Monroe se dieron cuenta que los testimonios no cuadraban pues la escena del crimen parecía alterada ¿cómo así? Pues se notaban las sábanas cambiadas, limpias y el cuerpo de la actriz cambiado de lugar, se encontraron las pastillas (las que supuestamente le causaron la sobredosis), pero no había ningún vaso ni agua para ingerirlas, como también el hecho de no ponerse de acuerdo en la hora del deceso de la actriz.

¿Suicidio?

Luego de su fallecimiento, salieron a la luz las sesiones que Marilyn Monroe tuvo con su psiquiatra, ellas revelaron que la actriz, contrario a lo que se cree, se le veía optimista, enfocada en retomar con fuerza su carrera como actriz que se encontraba un tanto estancada. Sin embargo, este material desapareció sin mayor explicación.

l'actrice américaine Marilyn Monroe (D) et l'actrice italienne Gina Lollobrigida discutent entre elles, le 18 septembre 1954 au cours d'un gala donné dans un théâtre new-yorkais. AFP PHOTO (Photo by AFP) AFP

Visitas sospechosas el día de su muerte

Otras versiones apuntan a que el 5 de agosto, día de su muerte, Marilyn Monroe fue visitada por algunos personajes reconocidos como el hermano del entonces presidente de los Estados Unidos, Robert Kennedy, otros dicen que ‘La Voz’ Frank Sinatra también se le vio ingresar a la vivienda de la actriz, sin embargo, nada de esto está comprobado.

Sin embargo, hay otras hipótesis que apuntan que Marilyn Monroe habría fallecido bastantes horas antes de que se diera anuncio a la policía, que su habitación fue manipulada y reorganizada de forma convenientes.

Photo du lit où l'actrice américaine Marilyn Monroe, a été découverte morte le 05 août 1962,dans sa villa de Brentwood. La version officielle du suicide par surdose médicamenteuse est aussitôt contestée et la version de l'assassinat soutenue par certains : meurtre lié à la mafia ou à ses liaisons supposées avec Robert Kennedy et son frère John. Photo of the bed where American actress Marilyn Monroe, was discovered dead, 05 August 1962 in her house in Brentwood, California. The official version of an overdose of medicine is immediately questioned and some people support the murder thesis: due to links to the mafia, or due to her relations with Robert Kennedy and his brother John. (Photo by AFP) AFP

Marilyn Monroe y un romance presidencial

Pero lo que sí dio mucho de qué hablar en los tabloides de la época fue el supuesto amorío que Marilyn Monroe tuvo con el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el punto culminante de esto fue la ceremonia en conmemoración del cumpleaños de este, cuando la actriz, un poco subida en copas, interpretó una abrupta como apurada versión del famoso “Happy Birthday mister president”.

En base esto, muchos han teorizado que Marilyn Monroe estaría chantajeando al entonces presidente cuando este decidió cortar el romance pues ya se convertía muy mediático y que fue ese motivo, evitar el escándalo a un político cuyo ímpetu se veía cuestionado desde las altas esferas del poder político estadounidense, lo que terminó causando la muerte de la rubia.

La foule s'est massée, le 10 août 1962, à Hollywood pour assister aux obsèques de Marilyn Monroë. L'actrice est morte suite à une overdose aux barbituriques. AFP PHOTO (Photo by AFP) AFP

Lo único que sabemos

Como sea que fuere, todas las teorías podrían tener o no cierto grado de veracidad, pero a la fecha ninguna ha sido verificada en detalles claves manteniendo a muchas de estas en el terreno de la conspiración. Lo único cierto es que sus restos fúnebres descansan en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, cuya historia ha trascendido a la verdad para convertirse en un mito y figura ha roto las barreras del tiempo.