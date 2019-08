Karol G envía tierno mensaje a Anuel AA en Instagram

Karol G y Anuel AA tienen uno de los romances más mediáticos de la música urbana latina, los cantantes llevan unos meses como pareja y se han encargado de mostrar todo cuanto pueden de su amor en redes sociales. La intérprete de “Mi Cama” se encuentra en una prolongada gira que la ha alejado de su pareja y la colombiana ha encargado de hacer saber a todos que lo extraña.

Y es que Karol G se encuentra de gira y ya cumplió los 50 días fuera de su país natal y alejada de Anuel AA; de hecho, 40 días los ha pasado cantando y haciendo presentaciones en programas españoles y aunque la tecnología te ayuda a no perder la comunicación, el contacto mutuo no lo cambia nada, o al menos eso es lo que cree la colombiana.

Karol G goza en España, pero extraña a Anuel AA

Es por ello que la cantante de “China” hizo uso del Instagram, su red social favorita, para compartir una foto suya al lado de Anuel AA, en la misma se ve que ambos están juntos en Valencia, España, en temporada invernal. En el mensaje de la publicación karol G no se guarda nada y escribe “Que me lo traigan”.

Sin embargo, eso no quita que Karol G lo esté pasando de maravilla en su gira europea que, de momento, se encuentra focalizada en España. Precisamente, la novia de Anuel AA volvió a hacer uso del Instagram para expresar sus sensaciones respecto a esto: “40 días aquí, nos quedan 10 y no los estoy contando porque me encantas España”.

Karol G y Anuel AA: ¿cómo inició el romance?

Todo empezó luego que Karol G y Anuel AA colaborasen en el tema “Culpables” que desató los rumores de un supuesto romance ya que todo indicaba que la química había trascendido al estudio de grabaciones.

Posteriormente, se le vio a Anuel AA en conciertos de Karol G en calidad de invitado, se vieron besos en medio del escenario y aunque todos pensaron que se trataba de una estrategia publicitaria, pronto se confirmó que ambos salían juntos.