Kang Daniel recibe mensajes de odio tras anunciar romance con Jihyo de TWICE [FOTOS]

El romance entre el idol Kpop Kang Daniel y Jihyo, vocalista de TWICE, ha generado una serie de reacciones adversas.

Una de las más serias es la caída en picada de su sencillo “What Are You Up To”, que pasó del puesto 2 al 30 y luego a desaparecer de la tabla de posiciones de la tienda de música online, Melon, en los días posteriores a la confirmación de la relación entre ambos cantantes.

Esto empujo a que Kang Daniel emplee como estrategia de manejo de crisis, publicar una carta de disculpa por las preocupaciones causadas pidiendo a sus seguidores que le sigan brindando su apoyo.

“En primer lugar, lamento mucho a todos los que pueden haberse sorprendido cuando vieron las noticias de esta mañana […] Me preocupa si les escribo demasiado tarde. Lo siento mucho porque no pude decirlo de antemano, y también porque estoy hablando de esto en un espacio que podría llevar a malos entendidos”, escribió el cantante de 22 años.

Sin embargo, las reacciones a la misiva de Kang Daniel –recogidas desde el portal Naver- resultaron fueron frías y distantes:

"Esto solo significa: por favor sigue gastando todo tu dinero en mí", “¿Por qué es tan urgente para él salir tan pronto como debuta?, Ni siquiera es guapo ni nada, ¿por qué es tan popular?

“Debería estar mejorando sus habilidades en el momento en que está saliendo ¿puedes cantar, rapear, puedes producir algo? No puede hacer nada más que bailar. Saca un álbum como ese y no te convertirás en nada. Por favor trabaja en desarrollar sus habilidades por ahora.