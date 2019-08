Ivana Yturbe se pronuncia sobre presunta boda de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia

La expareja de Jefferson Farfán, Ivana Yturbe, habló sobre la presunta boda del futbolista con Yahaira Plasencia, que según fuentes cercanas a la presunta pareja, se llevaría a cabo a fines de este año.

Como se recuerda, Ivana Yturbe tuvo una relación con el popular ‘Foquita’, pero esta terminó tras ser captada con su expareja Mario Irivarren en una comprometedora situación.

Cuando la modelo fue consultada sobre los posibles planes de boda de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, respondió con asombro: “¿Boda? ¿De quién? Cuéntame ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡Qué viva el amor! Siempre lo dije, todo se van acomodando, todo bien, les deseo lo mejor”, contestó.

Además Ivana Yturbe aseguró que podría asistir a la boda. "No tengo ningún problema, con ninguno de los dos. A mí, Jefferson me parece una gran persona y Yahaira me parece una chica talentosísima”, contó.

"Si hay boda, les deseo lo mejor. Qué lindo puede ser el amor. Mientras que ellos estén felices, no tendría por qué importarles lo que diga el resto”, señaló la modelo.

Ivana Yturbe anunció el fin de su relación amorosa con Jefferson Farfán en marzo del 2019, luego de que el programa de Magaly Medina difundiera un video donde ella y el chico reality Irivarren se encontraron en horas de la madrugada.

Ivana Yturbe habla sobre ruptura con Jefferson Farfán

"Definitivamente le incomodaban muchísimas cosas. No solo el tema Mario, sino muchísimas cosas. Hay cosas que involucran estar en un reality", explicó la chica reality cuando le preguntaron por el motivo de su separación con el futbolista.

Sobre las imágenes con Mario Irivarre, la modelo aclaró que solo existe una relación de amistad con su compañero. “No le veo nada malo. (El video) no se debe a que hayamos retomado la relación ni nada. No hay ni un beso, no hay un abrazo, no hay absolutamente nada. Mario y yo somos compañeros de trabajo”, aseguró.