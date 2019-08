Kim Kardashian luce irreconocible y es confundida con las cantantes Aaliyah y Toni Braxton [FOTOS]

La última publicación de Kim Kardashian –realizada el 5 de agosto- anunciando su nueva colección de maquillaje llamada “The Matte Smoke & Matte Cocoa”, tomó de sorpresa a sus 145 millones de seguidores en Instagram, que no pudieron reconocer a la esposa del rapero Kanye West en la fotografía presentada.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, de 38 años, se mostró con un maquillaje de ojos muy oscuro y la nariz más perfilada que transformaban su rostro hasta el punto de hacerlo irreconocible.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a preguntarse si se trataba de la misma Kim Kardashian o alguna otra modelo.

Varios usuarios resaltaron que se parecía a la cantante de R&B, Toni Braxton, mientras otros señalaron un parecido con la fallecida cantante Aaliyah.

Por otro lado, como expresó la propia modelo y empresaria en su publicación, esta nueva colección está inspirada en los años 90, por ello utilizó un icónico vestido de cuero de Versace, que fue utilizado anteriormente por la propia Donatella Versace, Beyonce y Naomi Campbell, y por la propia Kim Kardashian para la fiesta posterior a la Gala del MET del 2018.

Asimismo, a través de sus stories de Instagram Kim Kardashian mostró la lista de celebridades de los 90 que sirvieron de inspiración para su colección, destacándose entre ellos los nombres de la rockera Courtney Love, la hermana de Michael Jackson, Janet Jackson, la topmodelo británica Kate Moss, la actriz y cantante americana, Brandy, las estrellas de Hollywood Jennifer Aniston, Christina Ricci, Alicia Silverstone, Heather Graham y Julia Roberts, entre otras.