Gisela Valcárcel se defiende al ser acusada de maltratar participantes de “Reinas del show”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel compartió en su cuenta de Instagram un video en el que anuncia a las participantes de “Reinas del show” que llegaron a la gran final.

Gisela Valcárcel comentó que se encontraba todo listo para el final de “Reinas del show”, el cual se celebrará este sábado 10 de agosto. Su publicación en Instagram provocó una serie de reacciones entre los usuarios.

Una usuaria de Instagram le escribió a Gisela Valcárcel para decirle a quién maltratará en la final. Su comentario no pasó por alto y recibió la respuesta de la conductora de televisión.

“¿A quién maltratará en esta final, quién será la víctima? Pobre, todas van ilusionadas, pero la producción ya tiene arreglado todo, ganará Korina. Ojalá me equivoque, que gane la mejor”.

La presentadora de “Reinas del show” aprovechó la acusación para invitar a la usuaria a que no se pierda la final del programa.

“Qué graciosa eres. Si estuvieras con nosotras te darías cuenta de cuánto nos divertimos, y todas... Todas salen felices, siendo queridas por ustedes, eso es lo que buscamos. Un beso, disfruta el día y nos vemos el sábado”.

En la misma publicación de Gisela Valcárcel en Instagram la acusaron de tener el final arreglado para que la actriz Korina Rivadeneria, esposa de Mario Hart, gane en la última fecha.

“Gisela, ojalá no hagas ganar a Korina o Natalie porque ese programa es mas arreglado. Sabes, cualquier día van a cerrar el programa. No te creas muy segura”.

Gisela Valcárcel dejó una reflexión sobre su presencia en la TV para poder responder al usuario de Instagram.

“Jajaja, no te preocupes. Nada en esta tierra es seguro, empezando por la vida misma. No sabes si tú o yo hoy ya no estamos aquí. O sea, tengo más conocimiento de la seguridad e inseguridad de lo que imaginas. Quizá solo crees que soy la persona que aparece en TV, pero no querida, en mí como en ti hay mucho más. Así que a vivir el día de hoy con todo. Sin enojarnos por tonterías y viviendo en familia. Eso si es lo importante”.

Gisela Valcárcel defiende al jurado de “Reinas del show” tras eliminación de Andrea Luna

La popular ‘Señito’ emitió un mensaje para defender la decisión del jurado de “Reinas del show”, el cual eliminó a la actriz peruana Andrea Luna para mantener en competencia a la bailarina Dorita Orbegoso.

La decisión no fue del agrado de Andrea Luna, quien manifestó que mejor se hubiera quedado en su casa. Tras esa respuesta, Tilsa Lozano le dijo que no debería hacer pataletas.