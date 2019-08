El drama de la selva llega al teatro

este lugar no existe. Obra ganadora del concurso nacional de nueva dramaturgia se estrena esta semana.

En Este lugar no existe, ‘Julia’ es una joven descendiente de una comunidad amazónica que “ha recurrido a la prostitución para sobrevivir” en una tierra que ha sido tomada por la minería ilegal. En su primera noche conoce a ‘Ernesto’, un joven que ha llegado de Abancay, y ambos inician una amistad en un lugar donde parece que los demás han “perdido la capacidad” de comunicarse. Eso dice la producción de la obra escrita por Alejandra Vieira, ganadora del concurso de dramaturgia del Ministerio de Cultura.

La obra concursó en el 2017 y nació a partir de una noticia sobre presuntos mineros ilegales desaparecidos. “Leí que encontraron una fosa común con los cadáveres de 20 personas”, comenta Vieira.

Este lugar no existe habla de las largas horas de trabajo, del alcohol como “única distracción”, de la pérdida de identidad y del delito. “Quiero que el espectador se pregunte cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gente que tiene que vivir en esas circunstancias, sobre todo niños y niñas, que son arrastrados a la adultez de la manera más cruda. No quiero dar un mensaje literal, pero sí que piensen al respecto y, sobre todo, que se pregunten qué se puede hacer para detenerlo, esto no solo pasa en Madre de Dios, pasa hasta en las calles de Lima”, agrega Vieira quien además dirige la obra.

La puesta en escena es protagonizada por los jóvenes actores Yaremis Rebaza y Santiago Torres, al lado de la actriz de cine y teatro Irene Eyzaguirre. “Ella es una mujer amazónica que trae la tradición y costumbres que le ha inculcado a su nieta ‘Julia’, así como los recuerdos de su infancia. No se sabe si ella se aparece en sus sueños, si son recuerdos o si es la conciencia de Julia, pero está allí acompañándola en eso que le ha tocado vivir”, adelanta.

Este año también se rodó La pampa, una película nacional acerca de la trata de personas en la selva. Y en la reseña de Este lugar no existe se lee: “Donde no parecía haber nada más que un infierno, la amistad los hace cuestionarse si merecen ese destino”. A través de la relación entre ‘Julia’ y ‘Ernesto’, Vieira busca que se sigan “visibilizando” temas urgentes. ❖

la clave