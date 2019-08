Vocalista de grupo metal “Apes of God” fue asesinado durante concierto [VIDEO]

César Canales, vocalista de la banda salvadoreña de metal “Apes of God”, murió a causa de los disparos que recibió durante el concierto que realizó el último sábado 3 de agosto en El Salvador.

Según un portavoz de la Fiscalía General de la República (FGR), César Canales, de 27 años, recibió varios disparos a quemarropa mientras realizaba su presentación como grupo invitado para el Green Metal Concert, organizado por el colectivo salvadoreño “Armenia en Pie”, en el barrio La Cruz.

Los testigos presentes en el lugar informaron que el vocalista de “Apes of God”, discutió fuertemente con uno de los espectadores, que luego fue identificado como su asesinó Wilber Isidro Orellana, de 36 años de edad.

A través de Twiter, la Policía Nacional Civil de El Salvador informó del arresto de Wilber Isidro Orellana, quien será procesado por el “homicidio agravado, en perjuicio de Francisco Canales, cantante de rock”.

Asimismo, los miembros de “Apes of God” se pronunciaron en su cuenta oficial en Facebook, anunciando a sus 4.055 de seguidores, el alejamiento indefinido de la banda de los escenarios como consecuencia del asesinato de su vocalista.

“Debido a este lamentable hecho anunciamos que “Apes of God” dejará los escenarios de manera definitiva, por un largo tiempo no sabrán absolutamente nada de nosotros ya que no nos interesa seguir perteneciendo a una “escena” cómo esta”, se lee en la publicación realizada el domingo 4 de agosto.

Por otro lado, los organizadores del evento “Armenia en Pie”, calificaron lo ocurrido como “fruto de la intolerancia” y esperan seguir trabajando “por una sociedad libre de violencia".