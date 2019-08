Cameron Díaz: “No extraño actuar”

La actriz estadounidense Cameron Díaz dio una entrevista por el 25 aniversario de la revista In Style y contó que vive feliz fuera de las cámaras y el ojo público, y que por el momento no tiene pensado volver a actuar porque no hay ningún proyecto que le apasione.

Cameron Díaz, recordada por películas como ‘Loco por Mary’, ‘La boda de mi mejor amigo’ y la saga de ‘Los ángeles de Charlie’; confesó que siente que le ha dado más la mitad de su vida al público por lo que ahora solo quiere vivir tranquila al lado de su esposo, el músico Benji Madden, con quien se unió en matrimonio en 2015.

“Empecé (experimentando la fama) cuando tenía 22 año, así que fue hace 25 años. Es mucho tiempo. La manera en que veo las cosas es que he dado más de la mitad de mi vida al público”, señaló.

Díaz remarcó que no le quita el sueño volver a actuar en alguna súper producción y que ahora disfruta ser dueña de su tiempo. “Siento que está bien tomarme tiempo para mí ahora para reorganizar y elegir cómo quiero regresar al mundo, si decido hacerlo. No extraño la actuación”, acotó.

Sin embargo, Cameron no descartó volver al cine, aunque con algo que realmente la convenza. “Lo que sea que haga tiene que ser algo que me apasione, algo que se sienta sin esfuerzo”, añadió.