Tilsa Lozano le pide a Jefferson Farfán que no vea “ampay” sobre infidelidad de Yahaira Plasencia

No olvida lo que vieron sus ojos. La polémica conductora de televisión Tilsa Lozano fue interrogada sobre las imágenes que arruinarían el romance de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, luego de que sean captados disfrutando de una fiesta privada rodeados de sus amigos más cercanos.

Tilsa Lozano habló claro sobre un “ampay” que podría acabar definitivamente con la relación amorosa de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, luego de los rumores de que ellos se habrían dado una segunda oportunidad para ser pareja e intentarlo nuevamente luego de que un futbolista asegurara que la cantante de salsa le fue infiel a la ‘Foquita’ con él.

En una entrevista exclusiva a diario El Popular, se asegura que Tilsa Lozano tiene conocimiento de una grabación sobre un encuentro privado de la ‘Reina del totó’ y Coto Hernández, quienes fueron involucrados a inicios del año 2019.

“... Tilsa Lozano no se quedó callada cuando se habló del tema y arremetió en contra de su enemiga pública, asegurando la existencia de un video que confirmaría que sí hubo romance entre la ‘Reina del Totó’ y el ex chico reality Coto Hernández”.

Durante la entrevista, la jurado del programa “Reinas del Show” expresó que “espero que Jefferson Farfán no vea el video que yo he visto. Solo puedo decir que yo he visto un video”.

Sobre la supuesta infidelidad de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán, Tilsa Lozano dejó un letal mensaje en contra de la cantante de salsa. “Si sale a la luz el video que yo he visto se le va a caer la careta por segunda vez”.

¿Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán?

En el mes de septiembre de 2016, el programa “El valor de la verdad” presentó en exclusiva el testimonio de Jerson Reyes, una persona cercana a la cantante de salsa Yahaira Plasencia.

Fue Jerson Reyes quien confirmó que Yahaira Plasencia le fue infiel a Jefferson Farfán con él. Incluso, contó que cuando entraron a un hotel para tener un encuentro íntimo, ella recibió la llamada del popular ‘Foquita’.