Vania Bludau descarta toda posibilidad de tener hijos en el Perú

Vania Bludau radica hace un par de años en los Estados Unidos donde ha encontrado al que considera el amor de su vida en Frank Dello Russo, con quien ya se encuentra comprometida. La modelo se encuentra en el Perú concursando en “Reinas del Show” asegurando que piensa casarse en nuestro país, pero descartó la posibilidad que sus hijos nazcan en su tierra natal.

La expareja de Christian Domínguez se mostró ilusionada porque su matrimonio se realice en el Perú, que su futuro esposo y su familia conozcan la cultura peruana, pero destacó que desea que todo se mantenga en privado:

“Mi boda será en Lima, sé que soy un personaje público, pero siempre me ha gustado tener mis cosas privadas solo para mí. Voy a mostrar lo que quiera mostrar, pero no habrá cámaras ni será televisada”.

Sueña con una familia numerosa

Anteriormente, Vania Bludau había expresado su deseo de ser madre lo más pronto posible ni bien se celebrará su boda, sin embargo, sus planes de donde piensa tenerlos son muy diferentes cuando se le pregunto si pensaba dar a luz en el Perú, a lo que la modelo fue tajante al decir que:

“No, porque radico en los Estados Unidos hace cuatro años y mi novio es estadounidense. No hay forma que mi niño nazca aquí”, sin embargo, añadió que sueña con una familia grande: “me gustarían tres o cuatro”.

Vania Bludau conoce el amor

Vania Bludau se encuentra viviendo en los Estados Unidos donde conoció a Frank Dello Russo, hombre que la cautivó y por quien no niega estar totalmente enamorada: “Si, me caso completamente enamorada. Siempre digo: ‘no hay hombre perfecto’, mi novio no lo es, pero me gusta su imperfección. No solamente lo veo lindo, pues desde que lo conocí dije ‘este chico será buen padre, buen esposo”.

Vania Bludau se casa en Perú

Sobre cómo se decidieron Vania Bludau y su novio para realizar su boda en el Perú, la modelo reveló algunos detalles claves para entender esto: “Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’. Cuando termine ‘Reinas del Show’, me quedaré unos días más para ver un ‘wedding planner’”.